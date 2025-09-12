Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Що відомо про атаку по Україні 12 вересня?
У ніч проти 12 вересня російська армія атакувала 40 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів. Окупанти запускали повітряні цілі із напрямків:
- Курськ,
- Міллєрово,
- Приморсько-Ахтарськ.
Понад 20 із запущених дронів – "Шахеди".
Зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України відбивали повітряний напад.
Станом на 9 годину ранку, силами ППО збито/подавлено 33 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на Півночі, Сході та в Центрі країни.
Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 3 локаціях,
– повідомили в Повітряних силах.
Попередня атака по Україні: основне
У ніч на 11 вересня противник атакував Україну 66-ма ударними БпЛА.
Станом на ранок силами ППО було збито/подавлено 62 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.
Фіксували влучання 4 ударних БпЛА на 3 локаціях.