Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також В Сумах пролунала серія вибухів: зафіксовано приліт ворожих дронів

Що відомо про атаку по Україні 12 вересня?

У ніч проти 12 вересня російська армія атакувала 40 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів. Окупанти запускали повітряні цілі із напрямків:

Курськ,

Міллєрово,

Приморсько-Ахтарськ.

Понад 20 із запущених дронів – "Шахеди".

Зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України відбивали повітряний напад.

Станом на 9 годину ранку, силами ППО збито/подавлено 33 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на Півночі, Сході та в Центрі країни.

Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 3 локаціях,

– повідомили в Повітряних силах.

Попередня атака по Україні: основне