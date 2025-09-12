Укр Рус
12 вересня, 09:03
Під ударом Північ, Схід і Центр: у ПС розповіли про нічний удар БпЛА

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Росія атакувала Україну вночі 12 вересня, запустивши 40 ударних дронів різних типів.
  • Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 3 локаціях.

Росія вкотре атакувала Україну у ніч проти 12 вересня. Ворог випустив десятки дронів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Що відомо про атаку по Україні 12 вересня?

У ніч проти 12 вересня російська армія атакувала 40 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів. Окупанти запускали повітряні цілі з напрямків: 

  • Курськ,
  • Міллєрово,
  • Приморсько-Ахтарськ.

Понад 20 із запущених дронів – "Шахеди".

Зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України відбивали повітряний напад.

Станом на 9 годину ранку, силами ППО збито/подавлено 33 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів на Півночі, Сході та в Центрі країни.

Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 3 локаціях, 
– повідомили в Повітряних силах.

Попередня атака по Україні: основне

  • У ніч на 11 вересня противник атакував Україну 66-ма ударними БпЛА.

  • Станом на ранок силами ППО було збито/подавлено 62 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

  • Фіксували влучання 4 ударних БпЛА на 3 локаціях. 