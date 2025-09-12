Під ударом Північ, Схід і Центр: у ПС розповіли про нічний удар БпЛА
- Росія атакувала Україну вночі 12 вересня, запустивши 40 ударних дронів різних типів.
- Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 3 локаціях.
Росія вкотре атакувала Україну у ніч проти 12 вересня. Ворог випустив десятки дронів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також В Сумах пролунала серія вибухів: зафіксовано приліт ворожих дронів
Що відомо про атаку по Україні 12 вересня?
У ніч проти 12 вересня російська армія атакувала 40 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів. Окупанти запускали повітряні цілі з напрямків:
- Курськ,
- Міллєрово,
- Приморсько-Ахтарськ.
Понад 20 із запущених дронів – "Шахеди".
Зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України відбивали повітряний напад.
Станом на 9 годину ранку, силами ППО збито/подавлено 33 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів на Півночі, Сході та в Центрі країни.
Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 3 локаціях,
– повідомили в Повітряних силах.
Попередня атака по Україні: основне
У ніч на 11 вересня противник атакував Україну 66-ма ударними БпЛА.
Станом на ранок силами ППО було збито/подавлено 62 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.
Фіксували влучання 4 ударних БпЛА на 3 локаціях.