Подозреваемый в убийстве Фарион был подготовлен: криминальный психолог сказал, что на это указывает

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион 18-летний Вячеслав Зинченко довольно специфически себя ведет. Похоже на то, что он мог готовиться к такому развитию событий или его подготовили.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал криминальный психолог Юрий Ирхин, отметив, что в целом Вячеслав Зинченко вел себя на суде адекватно. Но у него проявлялись определенные особенности и свойства, которые не являются присущими для потенциально невиновного лица.

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Что не так с подозреваемым

Как отметил Ирхин, подавляющее большинство лиц, которых обвиняют в преступлении, но они не чувствуют вины за собой, так себя не ведут. Они оправдываются и спорят; доказывают свою невиновность. Подозреваемый же ведет себя спокойно и уверенно.

Его поведение уверенное. Даже самоуверенное. Если рассматривать контекст несправедливого обвинения, то он почему-то уверен, что все будет хорошо. А это намекает на то, что он или определенным образом готовился, или его готовили. Его поведение содержит выраженные признаки технологичности,

– считает Ирхин.

В этом контексте важно взглянуть на видео из суда. Похоже на то, что задержание для подозреваемого не было неожиданностью. Он действует абсолютно спокойно. Кроме того, он отвлекает внимание от основных вопросов и не дает ответы на прямые вопросы.

Единственный ответ, который он предоставил, – это дочери госпожи Фарион о языке. Сделал еще и без улыбки и на полном серьезе. Что касается уголовно значимых событий, то ответов не предоставляет. Сознательно уходит от вопроса,

– заметил Ирхин.

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион отказался давать показания по этому делу. Его адвокат заявил, что в доказательной базе дела нет никаких конкретных вещей, которые доказывали бы прямую причастность Зинченко к убийству Фарион.

Ранее правоохранители опубликовали видео с розыска и задержания 18-летнего подозреваемого. Его поймали в Днепре.