Я не взрывал, – украинец Журавлев отрицает свою причастность к подрыву "Северных потоков"

Германия подозревает гражданина Украины в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" осенью 2022 года. Однако Журавлев свою причастность отрицает и уверяет, что узнал об инциденте из новостей.

Журавлев заявляет в интервью TVP Info, что не совершал никакого преступления на территории Германии и не взрывал "Северный поток", пишет 24 Канал.

Почему Журавлева подозревают в деле подрыва "Северного потока"?

Украинец, Владимир Журавлев, которого подозревают в подрыве "Северного потока" дал первое интервью после того, как польский суд освободил его из-под стражи и отказал в экстрадиции в Германию.

Он рассказывает, что выехал из Украины за три дня до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, чтобы обеспечить защиту своей семье.

Гражданин, которого разыскивает Германия отрицает свою вину и на вопрос кем он считает тех, кто взорвал газопровод – героями или преступниками – Журавлев уклонился от ответа.

Скажу так: сейчас все украинцы являются героями, потому что ведут войну против России. От маленького ребенка до пожилых людей. Все они герои,

– добавляет.

Уже в Польше мужчина начал развивать собственный бизнес, параллельно занимаясь своим хобби – дайвингом.

Дайвинг – это мое хобби уже 15 лет. Сначала это было что-то неглубокое. Но впоследствии пошло глубже, ныряю в пещерах, в затонувшие корабли,

– говорит подозреваемый.

Украинец утверждает, что узнал о подрыве "Северных потоков" из новостей. На вопрос, смог бы он нырнуть на 80 метров – глубину, где произошел подрыв газопровода – мужчина ответил, что это для него как дайвера возможно.

Также Журавлев рассказал, что во время обыска его дома в Польше в 2024 году он находился в Украине. Поэтому его дома не застали, а вот ряд вещей для дайвинга польские и немецкие правоохранители изъяли.

По словам жены подозреваемого, он может ездить в Украину, поскольку отсрочку из-за троих детей. Юлиана также подтвердила, что Владимир занимается дайвингом уже 20 лет, но как хобби – не профессионально.

Что известно о деле подрыва "Северных потоков"?

О задержании украинца в польском городе Прушкув стало известно 30 сентября, впоследствии по запросу правоохранителей Германии Журавлева взяли под стражу.

По версии немецких следователей, Владимир мог быть одним из водолазов, которые заложили взрывчатку на трубопроводах в Балтийском море осенью 2022 года.

17 октября в СМИ появилась информация, что Журавлева не будут экстрадировать в Германию из Польши – соответствующее решение принял Варшавский районный суд, а также освободил подозреваемого из-под стражи.

Ранее премьер-министр Дональд Туск заявлял, что Польша не заинтересована выдавать украинца, экстрадиции которого добивается Германия по подозрению в причастности к взрывам, повредивших газопроводы "Северный поток".

Напоминаем, что это уже второй арест гражданина Украины по делу взрыва газопровода.

Однако, согласно информации СМИ, немецкие правоохранители считают, что установили личности причастных к этому делу – все они, якобы украинцы. В расследовании фигурируют четверо водолазов, включая женщину – рекордсменку Украины по глубоководным погружениям, а также специалист по взрывчатке, шкипер и координатор.

В результате взрывов в Балтийском море в 2022 году были разрушены три из четырех ниток газопровода.

Кого еще обвиняют немцы в подрыве газопровода?