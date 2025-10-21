Я не підривав, – українець Журавльов заперечив свою причетність до підриву "Північних потоків"

Німеччина підозрює громадянина України у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" восени 2022 року. Однак Володимир Журавльов свою причетність заперечує та запевняє, що дізнався про інцидент з новин.

Журавльов заявляє в інтерв'ю TVP Info, що не скоював жодного злочину на території Німеччини й не підривав "Північний потік", пише 24 Канал.

Дивіться також Українця підозрюють у підриві "Північних потоків": що про нього розповіли адвокати

Чому Журавльова підозрюють у справі підриву "Північного потоку"?

Українець Володимир Журавльов, якого підозрюють у підриві "Північного потоку" дав перше інтерв'ю після того, як польський суд звільнив його з-під варти та відмовив у екстрадиції до Німеччини.

Він розповідає, що виїхав з України за три дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, щоб забезпечити захист своїй родині.

Громадянин, якого розшукує Німеччина заперечує свою вину та на запитання ким він вважає тих, хто підірвав газогін – героями чи злочинцями – Журавльов ухилився від відповіді.

Скажу так: зараз усі українці є героями, бо ведуть війну проти Росії. Від маленької дитини до літніх людей. Всі вони герої,

– додає.

Вже в Польщі чоловік почав розвивати власний бізнес, паралельно займаючись своїм хобі – дайвінгом.

Дайвінг – це моє хобі вже 15 років. Спершу це було щось неглибоке. Але згодом пішло глибше, пірнаю у печерах, у затонулі кораблі,

– каже підозрюваний.

Українець стверджує, що дізнався про підрив "Північних потоків" із новин. На запитання, чи зміг би він пірнути на 80 метрів – глибину, де стався підрив газопроводу – чоловік відповів, що це для нього як дайвера можливо.

Також Журавльов розповів, що під час обшуку його дому в Польщі у 2024 році він перебував в Україні. Тож його вдома не застали, а от низку речей для дайвінгу польські та німецькі правоохоронці вилучили.

За словами дружини підозрюваного, він може їздити в Україну, оскільки відстрочку через трьох дітей. Юліана також підтвердила, що Володимир займається дайвінгом уже 20 років, але як хобі – не професійно.

Що відомо про справу підриву "Північних потоків"?

Про затримання українця у польському місті Прушкув стало відомо 30 вересня, згодом за запитом правоохоронців Німеччини Журавльова взяли під варту.

За версією німецьких слідчих, Володимир міг бути одним із водолазів, які заклали вибухівку на трубопроводах у Балтійському морі восени 2022 року.

17 жовтня у ЗМІ з'явилась інформація, що Журавльова не екстрадуватимуть в Німеччину із Польщі – відповідне рішення ухвалив Варшавський районний суд, а також звільнив підозрюваного з-під варти.

Раніше прем’єр-міністр Дональд Туск заявляв, що Польща не зацікавлена видавати українця, екстрадиції якого домагається Німеччина за підозрою у причетності до вибухів, що пошкодили газопроводи "Північний потік".



Нагадуємо, що це вже другий арешт громадянина України у справи вибуху газопроводу.

Однак, згідно з інформацією ЗМІ, німецькі правоохоронці вважають, що встановили особи причетних до цієї справи – всі вони, нібито українці. У розслідуванні фігурують четверо водолазів, включно з жінкою – рекордсменкою України з глибоководних занурень, а також фахівець із вибухівки, шкіпер і координатор.

Внаслідок вибухів в Балтійському морі у 2022 році було зруйновано три з чотирьох ниток газопроводу.

Кого ще звинувачують німці в підриві газопроводу?