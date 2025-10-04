Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне. Іноземні ЗМІ з'ясували, що ім'я ймовірного підривника – Володимир Журавльов. У Німеччині його можуть засудити до 15 років ув'язнення.

Що відомо про Володимира Журавльова, який міг підірвати газопроводи в Балтійському морі?

Володимир Журавльов разом з родиною проживав у Прушкові, що в Польщі. Окружний суд Варшави тимчасово арештував українця на сім днів, надалі його можуть передати Німеччині.

Журавльов є другим українцем, якого затримали в Європі за ймовірну причетність до підриву "Потоків". Чоловік є досить відомим аквалангістом з досвідом у підводному плаванні. Володимир Журавльов також є власником компанії Family Diving, яка "об'єднує групу дайверів".

Голова юридичної компанії "Катеринчук, Моор & Партнери", адвокат Микола Катеринчук розповів, що безоплатно консультував Журавльова з юридичних питань.

Його група брала участь у постановці кількох підводних трюків для художніх фільмів, фактично виконуючи функції каскадерів,

– зазначив він.

У Польщі Володимир Журавльов також має адвоката, його ім'я Тимотеуш Папроцький. Польські правоохоронці, мавши ордер на арешт Журавльова із червня 2024 року, провели обшук у його будинку у Прушкові. Там було вилучено деяке його майно, а самого підозрюваного вдома не було.

Як розповів журналістам Тимотеуш Папроцький, Журавльов перебуває в Польщі з 2022 року. Він очолював там компанію з монтажу та обслуговування вентиляційних та кондиціонерних систем. Правоохоронці отримали запит від Німеччини на затримання Володимира Журнавльова через підозру у ворожому саботажі й умисному знищенні споруди. Щойно чоловіка виявили на території Польщі, його й заарештували.

Цікаво, що Журавльов навіть не переховувався й був у Польщі. Український адвокат Микола Катеринчук був здивований затриманням Володимира Журавльова, коли дізнався про це від його дружини. Він також захищає інтереси родини Сергія Кузнєцова — іншого українця, якого підозрюють у підриві "Північних потоків". У серпні чоловіка затримали в Італії. Звинувачення він не визнає.

Що розповів Журавльов слідчим?

Правоохоронці провели допит Володимира Журавльова, але він не відповідав на питання щодо його причетності до групи осіб, які у вересні 2022 року поблизу острова Борнгольм спричинили вибух "Північного потоку" і "Північного потоку-2".

Адвокат Папроцький зазначив, що Журавльов нині перебуває в польському СІЗО. Після тижневого терміну суд має вирішити, чи арештовувати підозрюваного до рішення про екстрадицію до Німеччини. Захисник Журавльова проситиме призначити йому майнову поруку або захід, який не передбачає позбавлення волі.

Кому може бути вигідний підрив газопроводів у Балтійському морі?

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів в ефірі 24 Каналу, підрив радше був потрібен Росії. Хоча ЗМІ писали, що підірвати газопровід наказав Володимир Зеленський, експерт побачив цікаву деталь. Після події Кремль одразу запропонував направляти газ другою гілкою, що була під санкціями. Тобто таким чином Росія, ймовірно, планувала обійти санкції Заходу проти "Північного потоку-2".

Що відомо про підрив "Північних потоків"?