Йдеться про Володимира Ж. (ймовірно, Журавльова), який, як стверджують ЗМІ, був організатором усієї операції. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на RMF FM.

Дивіться також Чи зацікавлена Європа у будівництві альтернатив "Північним потокам"

Що відомо про затримання українця?

Чоловіка затримали у Прушкові та доправили до прокуратури у Вроцлаві на допит.

Загалом, враховуючи повномасштабну війну в Україні та той факт, що "Північний потік" належить російській компанії "Газпром", яка фінансує цю діяльність, захист наразі не бачить можливості висунути звинувачення будь-кому з причетних,

– заявив адвокат українця Тимотеуш Папроцький.

Він також наголосив, що наразі невідомо, чи брав його клієнт участь у цій диверсійній операції.

Також невідомо, чи буде українець екстрадований німецькій системі правосуддя. Це має вирішити суд, але захист уже виступає проти.

Зазначається, що Німеччина стежила за Журавльовим і встановила, що він нібито безпосередньо причетний до вибуху на газопроводі.

Підозрюваний чоловік – інструктор з дайвінгу. Німецька сторона стверджує, що у вересні 2022 року він плив з Ростока до Балтійського моря на яхті, а потім занурився під воду та розмістив вибухівку на підводному трубопроводі.

Українця німецька влада просила арештувати ще на початку червня 2024 року, але Польща цього не зробила.

До слова, координатора операції, також українця Сергія Кузенцова, було заарештовано в Італії під час відпочинку з родиною у серпні 2025. Під час диверсії він перебував на яхті.

Спільники досі розшукуються.

Що відомо про "Північні потоки" та вибухи на них?