Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное. Иностранные СМИ выяснили, что имя вероятного подрывника – Владимир Журавлев. В Германии его могут приговорить к 15 годам заключения.

Смотрите также Новый пакет санкций ЕС нацелят на "Северные потоки" и российскую нефть – FT

Что известно о Владимире Журавлеве, который мог взорвать газопроводы в Балтийском море?

Владимир Журавлев вместе с семьей проживал в Прушкове, что в Польше. Окружной суд Варшавы временно арестовал украинца на семь дней, в дальнейшем его могут передать Германии.

Журавлев является вторым украинцем, которого задержали в Европе за вероятную причастность к подрыву "Потоков". Мужчина является достаточно известным аквалангистом с опытом в подводном плавании. Владимир Журавлев также является владельцем компании Family Diving, которая "объединяет группу дайверов".

Глава юридической компании "Катеринчук, Моор & Партнеры", адвокат Николай Катеринчук рассказал, что бесплатно консультировал Журавлева по юридическим вопросам.

Его группа участвовала в постановке нескольких подводных трюков для художественных фильмов, фактически выполняя функции каскадеров,

– отметил он.

В Польше Владимир Журавлев также имеет адвоката, его имя Тимотеуш Папроцкий. Польские правоохранители, имея ордер на арест Журавлева с июня 2024 года, провели обыск в его доме в Прушкове. Там было изъято некоторое его имущество, а самого подозреваемого дома не было.

Как рассказал журналистам Тимотеуш Папроцкий, Журавлев находится в Польше с 2022 года. Он возглавлял там компанию по монтажу и обслуживанию вентиляционных и кондиционерных систем. Правоохранители получили запрос от Германии на задержание Владимира Журнавлева по подозрению во враждебном саботаже и умышленном уничтожении сооружения. Как только мужчину обнаружили на территории Польши, его и арестовали.

Интересно, что Журавлев даже не скрывался и был в Польше. Украинский адвокат Николай Катеринчук был удивлен задержанием Владимира Журавлева, когда узнал об этом от его жены. Он также защищает интересы семьи Сергея Кузнецова - другого украинца, которого подозревают в подрыве "Северных потоков". В августе мужчину был задержан в Италии. Обвинения он не признает.

Что рассказал Журавлев следователям?

Правоохранители провели допрос Владимира Журавлева, но он не отвечал на вопросы о его причастности к группе лиц, которые в сентябре 2022 года вблизи острова Борнхольм вызвали взрыв "Северного потока" и "Северного потока-2".

Адвокат Папроцкий отметил, что Журавлев сейчас находится в польском СИЗО. После недельного срока суд должен решить, арестовывать ли подозреваемого до решения об экстрадиции в Германию. Защитник Журавлева будет просить назначить ему имущественное поручительство или меру, не предусматривающую лишение свободы.

Кому может быть выгоден подрыв газопроводов в Балтийском море?

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал в эфире 24 Канала, подрыв скорее был нужен России. Хотя СМИ писали, что взорвать газопровод приказал Владимир Зеленский, эксперт увидел интересную деталь. После события Кремль сразу предложил направлять газ по второй ветке, что была под санкциями. То есть таким образом Россия, вероятно, планировала обойти санкции Запада против "Северного потока-2".

Что известно о подрыве "Северных потоков"?