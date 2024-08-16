Почти через 2 года после события издание The Wall Street Journal написало, что подрыв якобы спланировали в Украине. Как рассказал 24 Каналу главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, моделирование этой ситуации не очень правдоподобно.

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Кому на самом деле выгоден подрыв

В материале The Wall Street Journal говорится о том, что операцию якобы одобрил Владимир Зеленский, впрочем впоследствии от нее отказался. А диверсию якобы планировал тогдашний главком Валерий Залужный.

Интересно, что после взрывов была повреждена первая ветка газопровода, а вторая значительно меньше. Тогда Россия сразу предложила направлять газ по второй ветке, которая тогда была под санкциями. Фактически этим страна-агрессор пыталась обойти санкции Запада против "Северного потока-2".

Если проанализировать эти события, то ситуация была выгодна именно россиянам. Есть такое выражение, что надо искать тех, кому это выгодно. Именно России подходила эта история, чтобы Европа нарушила свои же санкции,

– отметил Иван Ус.

А учитывая то, что о подрыве заговорили снова, оккупанты, возможно, хотят использовать это, чтобы внести раскол между Украиной и партнерами. Было бы неплохо, если бы независимые расследователи проанализировали публикацию The Wall Street Journal. Ведь приведенные материалы вызывают больше вопросов, чем ответов.

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