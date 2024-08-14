По словам заместителя спикера правительства ФРГ Вольфганга Бюхнера, расследование подрыва не повлияет на украинско-немецкие отношения.

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Как расследование подрыва повлияет на украинско-немецкие отношения

Бюхнер отметил, что инцидент не оправдывает российскую агрессию против Украины, а Берлин продолжит поддерживать Киев в отражении российской агрессии "столько, сколько будет необходимо".

Расследование ведется в соответствии с законом... Но абсолютно безотносительно к тому, какими будут результаты этого расследования, это не меняет ничего в том факте, что Россия ведет незаконную агрессивную войну против Украины,

– заявил Бюхнер.

Он добавил, что результат расследования не отягощает украинско-немецкие отношения.