По словам заместителя спикера правительства ФРГ Вольфганга Бюхнера, расследование подрыва не повлияет на украинско-немецкие отношения.
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Как расследование подрыва повлияет на украинско-немецкие отношения
Бюхнер отметил, что инцидент не оправдывает российскую агрессию против Украины, а Берлин продолжит поддерживать Киев в отражении российской агрессии "столько, сколько будет необходимо".
Расследование ведется в соответствии с законом... Но абсолютно безотносительно к тому, какими будут результаты этого расследования, это не меняет ничего в том факте, что Россия ведет незаконную агрессивную войну против Украины,
– заявил Бюхнер.
Он добавил, что результат расследования не отягощает украинско-немецкие отношения.
- Накануне немецкая прокуратура выдала первый ордер на арест по делу об атаках на трубопроводах "Северный поток" в Балтийском море, которые произошли в сентябре 2022 года.
- Местные СМИ раскрыли, что этим подозреваемым является украинец Владимир З. Также подозрения объявили еще двум гражданам Украины.