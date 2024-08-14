За словами заступника речника уряду ФРН Вольфганга Бюхнера, розслідування підриву не вплине на українсько-німецькі стосунки.
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Як розслідування підриву вплине на українсько-німецькі стосунки
Бюхнер наголосив, що інцидент не виправдовує російську агресію проти України, а Берлін продовжить підтримувати Київ у відбитті російської агресії "стільки, скільки буде необхідно"..
Розслідування ведеться відповідно до закону… Але абсолютно безвідносно до того, якими будуть результати цього розслідування, це не змінює нічого в тому факті, що Росія веде незаконну агресивну війну проти України,
– заявив Бюхнер.
Він додав, що результат розслідування не обтяжує українсько-німецькі стосунки.
- Напередодні німецька прокуратура видала перший ордер на арешт у справі про атаки на трубопроводах "Північний потік" у Балтійському морі, які трапились у вересні 2022 року.
- Місцеві ЗМІ розкрили, що цим підозрюваним є українець Володимир З. Також підозри оголосили ще двом громадянам України.