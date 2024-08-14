Про це повідомила низка німецьких ЗМІ, серед них ARD і Die Zeit. Зазначають, що українець, якого розшукувала влада ФРН, досі жив у Польщі. Він був інструктором по дайвінгу.

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"Федеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт у справі про підрив газопроводів "Північних потоків" – розшукують українця Володимира З", – ідеться у повідомленні.

У цій справі підозри отримали ще двоє громадян України, які, за даними слідства, брали участь у підривах, імовірно, як водолази – прикріплювали вибухівку до газопроводів.

Прокуратура не коментує інформацію про орден

Водночас Bild з посиланням на заяву речниці пише, що Федеральна прокуратура Німеччини не коментує повідомлення ЗМІ стосовно видачі цим органом ордера на арешт гукраїнця, якого підозрюють у причетності до підриву російського газогону "Північний потік" у 2022 році.

"Я прошу вашого розуміння, що ми не коментуємо повідомлення ЗМІ, а також принципово не коментуємо ордери на арешт", – зазначила речниця.

Що відомо про підозрюваних

За даними розслідувачів, усі троє подорожували Балтійським морем на німецькій вітрильній яхті "Андромеда" у вересні 2022 року.

Німецькі слідчі припускають, що останнє відоме місце проживання Володимира З. було в місті на захід від Варшави. Чи повернувся він зараз в Україну – невідомо. Припускають, що наразі чоловік переховується.

Німецькі прокурори зверталися до польської влади з європейським ордером на арешт, сподіваючись, що підозрюваного можна буде заарештувати. Однак Польща не заарештувала Володимира.