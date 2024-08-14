Об этом сообщил ряд немецких СМИ, среди них ARD і Die Zeit. Отмечают, что украинец, которого разыскивали власти ФРГ, до сих пор жил в Польше. Он был инструктором по дайвингу.

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"Федеральный прокурор Германии Йенс Роммель выдал первый ордер на арест по делу о подрыве газопроводов "Северных потоков" – разыскивают украинца Владимира С", – говорится в сообщении.

В этом деле подозрения получили еще двое граждан Украины, которые, по данным следствия, участвовали в подрывах, вероятно, как водолазы – прикрепляли взрывчатку к газопроводам.

Прокуратура не комментирует информацию об ордене

В то же время Bild со ссылкой на заявление пресс-секретаря пишет, что Федеральная прокуратура Германии не комментирует сообщения СМИ о выдаче этим органом ордера на арест гукраинца, которого подозревают в причастности к подрыву российского газопровода "Северный поток" в 2022 году.

"Я прошу вашего понимания, что мы не комментируем сообщения СМИ, а также принципиально не комментируем ордера на арест", – отметила пресс-секретарь.

Что известно о подозреваемых

По данным расследователей, все трое путешествовали по Балтийскому морю на немецкой парусной яхте "Андромеда" в сентябре 2022 года.

Немецкие следователи предполагают, что последнее известное место жительства Владимира З. было в городе к западу от Варшавы. Вернулся ли он сейчас в Украину – неизвестно. Предполагают, что сейчас мужчина скрывается.

Немецкие прокуроры обращались к польским властям с европейским ордером на арест, надеясь, что подозреваемого можно будет арестовать. Однако Польша не арестовала Владимира.