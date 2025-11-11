Подозреваемый в подрыве "Северного потока" украинец прекратил голодовку

Украинец Сергей Кузнецов, которого подозревают во взрывах на российском газопроводе "Северный поток" в 2022 году, прекратил голодовку. Подозреваемый получил гарантии по питанию в тюрьме.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что известно о состоянии подозреваемого?

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, подозреваемый в причастности к взрывам на газопроводе "Северный поток" в 2022 году, прекратил голодовку, которую начал 31 октября.

Его протест был из-за недовольства условиями содержания в тюрьме и неспособностью обеспечить ему надлежащее питание.

По словам адвоката Николы Канестрини, задержанный прекратил голодовку после того, как итальянские власти предоставили гарантии, что ему предоставят питание, соответствующее его медицинским потребностям. В частности, отмечается, что Кузнецов страдает панкреатитом и целиакией, а также является веганом.

Коротко о деле