Подозреваемый в подрыве "Северного потока" украинец прекратил голодовку
- Сергей Кузнецов, подозреваемый во взрывах на "Северном потоке", прекратил голодовку после получения гарантий относительно надлежащего питания в тюрьме.
- Голодовка была из-за недовольства условиями содержания и отсутствием соответствующего питания.
Украинец Сергей Кузнецов, которого подозревают во взрывах на российском газопроводе "Северный поток" в 2022 году, прекратил голодовку. Подозреваемый получил гарантии по питанию в тюрьме.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Что известно о состоянии подозреваемого?
Гражданин Украины Сергей Кузнецов, подозреваемый в причастности к взрывам на газопроводе "Северный поток" в 2022 году, прекратил голодовку, которую начал 31 октября.
Его протест был из-за недовольства условиями содержания в тюрьме и неспособностью обеспечить ему надлежащее питание.
По словам адвоката Николы Канестрини, задержанный прекратил голодовку после того, как итальянские власти предоставили гарантии, что ему предоставят питание, соответствующее его медицинским потребностям. В частности, отмечается, что Кузнецов страдает панкреатитом и целиакией, а также является веганом.
Коротко о деле
Сергея Кузнецова задержали в Италии в конце августа 2025 года на основании европейского ордера. Ему инкриминируют якобы координационную роль на борту яхты "Андромеда" и командование ею.
Во время судебного заседания Кузнецов отверг все обвинения. Он утверждает, что во время взрывов газопроводов находился в Украине.
Стало известно, что подозреваемый прислал письмо из тюрьмы. Там он жаловался на суровое отношение, содержание под усиленной охраной вместе с подозреваемыми членами ИГИЛ.