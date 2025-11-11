Підозрюваний у підриві "Північного потоку" українець припинив голодування

Українець Сергій Кузнєцов, якого підозрюють у вибухах на російському газопроводі "Північний потік" у 2022 році, припинив голодування. Підозрюваний отримав гарантії щодо харчування у в'язниці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Що відомо про стан підозрюваного?

Громадянин України Сергій Кузнєцов, підозрюваний у причетності до вибухів на газопроводі "Північний потік" у 2022 році, припинив голодування, яке розпочав 31 жовтня.

Його протест був через незадоволення умовами утримання у в'язниці та нездатністю забезпечити йому належне харчування.

За словами адвоката Ніколи Канестріні, затриманий припинив голодування після того, як італійська влада надала гарантії, що йому нададуть харчування, відповідне його медичним потребам. Зокрема, зазначається, що Кузнєцов страждає на панкреатит і целіакію, а також є веганом.

Коротко про справу