Підозрюваний у підриві "Північного потоку" українець припинив голодування
- Сергій Кузнєцов, підозрюваний у вибухах на "Північному потоці", припинив голодування після отримання гарантій щодо належного харчування у в'язниці.
- Голодування було через незадоволення умовами утримання та відсутністю відповідного харчування.
Українець Сергій Кузнєцов, якого підозрюють у вибухах на російському газопроводі "Північний потік" у 2022 році, припинив голодування. Підозрюваний отримав гарантії щодо харчування у в'язниці.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Що відомо про стан підозрюваного?
Громадянин України Сергій Кузнєцов, підозрюваний у причетності до вибухів на газопроводі "Північний потік" у 2022 році, припинив голодування, яке розпочав 31 жовтня.
Його протест був через незадоволення умовами утримання у в'язниці та нездатністю забезпечити йому належне харчування.
За словами адвоката Ніколи Канестріні, затриманий припинив голодування після того, як італійська влада надала гарантії, що йому нададуть харчування, відповідне його медичним потребам. Зокрема, зазначається, що Кузнєцов страждає на панкреатит і целіакію, а також є веганом.
Коротко про справу
Сергія Кузнєцова затримали в Італії наприкінці серпня 2025 року на підставі європейського ордера. Йому інкримінують нібито координаційну роль на борту яхти "Андромеда" та командування нею.
Під час судового засідання Кузнєцов відкинув усі звинувачення. Він стверджує, що під час вибухів газопроводів перебував в Україні.
Стало відомо, що підозрюваний надіслав листа з в'язниці. Там він скаржився на суворе ставлення, тримання під посиленою охороною разом із підозрюваними членами ІДІЛ.