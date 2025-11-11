Кузнєцов у листі скаржиться, що у в'язниці до нього ставляться ніби до небезпечного кримінального злочинця, тримають під посиленою охороною у приміщенні з підозрюваними членами ІДІЛ. Усе це задля того, аби змусити українця зізнатися у підриві газопроводів "Північний потік", передає 24 Канал із посиланням на BBC та Reuters.

Дивіться також Підрив "Північних потоків": Польща не видаватиме Німеччині українця, якого підозрюють в ураженні

Що написав Кузнєцов із в'язниці?

За словами Кузнєцова, італійці вже два місяці цинічно ігнорують той факт, що він є вегетаріанцем. "Вони думають, що ці обмеження вплинуть на мою позицію та змусять мене зізнатися. Але такі спроби марні", – пише з-за грат колишній військовий.

Рідні Кузнєцова розповіли, що намагалися передати йому спеціальну їжу у в'язницю, але отримали відмову.

За словами офіцера, він також змушений займатися фізкультурою на самоті під наглядом озброєної охорони.

Наразі чоловік вже втратив 9 кілограмів.

Адвокат Кузнєцова Нікола Канестріні повідомив, що його клієнт страждає на панкреатит і целіакію – аутоімунне захворювання, що активується певними продуктами. Також чоловік не палить, але змушений був два з половиною місяці ділити камеру з іншими ув'язненими, які курять цілодобово.

Адвокат вважає, що його клієнта покинула власна країна.

Він служив у армії, тож вони повинні знати, чи він там був чи ні? Якщо був – мають його захищати, якщо ні – також,

– зазначає адвокат, маючи на увазі атаку на трубопроводи.

У своєму листі Кузнєцов пише, що розуміє: уряд "зараз має більш важливі справи – шукати шлях до завершення війни". Він закінчує лист патріотично: "Я дуже люблю Україну і радий мати честь бути офіцером її Збройних сил".

Що відомо про роль Сергія Кузнєцова у підриві "Північних потоків"?