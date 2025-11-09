Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.
Що відомо про стан Сергія Кузнєцова?
Дмитро Лубінець зазначив, що зустрівся з Галиною Кузнєцовою – дружиною Сергія Кузнецова, якого заарештували в Італії за підозрою в причетності до підриву газопроводів "Північний потік".
Жінка розповіла, що Сергій продовжує голодування та має критичний стан здоров'я. Саме тому ця ситуація вимагає негайних дій, і я взяв її під особистий контроль,
– зазначив омбудсмен.
Він наголосив, що вже зробив конкретні кроки, зокрема направив офіційні листи від свого імені до Міністерства закордонних справ України, Міністерства юстиції Італії, Віцепрезидентки Європарламенту Піни Пічерно, Омбудсмана Італії та регіону Лаціо Маріно Фарделлі, Національного гаранта прав осіб, позбавлених особистої свободи.
Лубінець підкреслив, що утримання українця в колонії суворого режиму за неналежних умов є неприпустимим та суперечить Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод. Він закликав італійську сторону забезпечити дотримання прав Кузнєцова.
Чому Сергія Кузнєцова підозрюють у підриві "Північних потоків"?
Сергія Кузнєцова затримали в Італії наприкінці серпня 2025 року. Чоловіка арештували на підставі європейського ордера з підозрою, що він нібито виконував координаційну функцію на борту яхти "Андромеда", а також був її командиром.
Під час судового засідання Кузнєцов відкинув звинувачення, заявивши, що на момент підриву трубопроводів перебував в Україні. Італійська сторона хоче екстрадувати чоловіка до Німеччини, щоб там відбулося судове засідання у справі про "Північні потоки".
А 6 листопада стало відомо, що 49-річний українець оголосив голодування в італійській в'язниці. Кузнєцов вимагає поваги до своїх основних прав: нормальне харчування, чисте довкілля, гідні умови утримання та рівне ставлення, зокрема щодо побачень із родиною й доступу до інформації.
Варто зазначити, що Сергій Кузнєцов не єдиний, кого підозрюють у підриві "Північних потоків" у 2022 році. У Польщі відбувався суд над Володимиром Журавльовим, якого підозрювали у закладанні вибухівки на газопроводах у Балтійському морі.
Чоловік звинувачення відкидає і стверджує, що дізнався про інцидент з новин. Зрештою польський суд звільнив його з-під варти та відмовив у екстрадиції до Німеччини.