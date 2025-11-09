Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Що відомо про стан Сергія Кузнєцова?

Дмитро Лубінець зазначив, що зустрівся з Галиною Кузнєцовою – дружиною Сергія Кузнецова, якого заарештували в Італії за підозрою в причетності до підриву газопроводів "Північний потік".

Жінка розповіла, що Сергій продовжує голодування та має критичний стан здоров'я. Саме тому ця ситуація вимагає негайних дій, і я взяв її під особистий контроль,

– зазначив омбудсмен.

Він наголосив, що вже зробив конкретні кроки, зокрема направив офіційні листи від свого імені до Міністерства закордонних справ України, Міністерства юстиції Італії, Віцепрезидентки Європарламенту Піни Пічерно, Омбудсмана Італії та регіону Лаціо Маріно Фарделлі, Національного гаранта прав осіб, позбавлених особистої свободи.

Лубінець підкреслив, що утримання українця в колонії суворого режиму за неналежних умов є неприпустимим та суперечить Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод. Він закликав італійську сторону забезпечити дотримання прав Кузнєцова.

Чому Сергія Кузнєцова підозрюють у підриві "Північних потоків"?