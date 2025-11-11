Кузнецов в письме жалуется, что в тюрьме к нему относятся будто к опасному уголовному преступнику, держат под усиленной охраной в помещении с подозреваемыми членами ИГИЛ. Все это для того, чтобы заставить украинца признаться в подрыве газопроводов "Северный поток", передает 24 Канал со ссылкой на BBC и Reuters.

Смотрите также Подрыв "Северных потоков": Польша не будет выдавать Германии украинца, которого подозревают в поражении

Что написал Кузнецов из тюрьмы?

По словам Кузнецова, итальянцы уже два месяца цинично игнорируют тот факт, что он является вегетарианцем. "Они думают, что эти ограничения повлияют на мою позицию и заставят меня признаться. Но такие попытки тщетны", – пишет из-за решетки бывший военный.

Родные Кузнецова рассказали, что пытались передать ему специальную еду в тюрьму, но получили отказ.

По словам офицера, он также вынужден заниматься физкультурой в одиночестве под наблюдением вооруженной охраны.

Сейчас мужчина уже потерял 9 килограммов.

Адвокат Кузнецова Никола Канестрини сообщил, что его клиент страдает панкреатитом и целиакией – аутоиммунное заболевание, активируемое определенными продуктами. Также мужчина не курит, но вынужден был два с половиной месяца делить камеру с другими заключенными, которые курят круглосуточно.

Адвокат считает, что его клиента покинула собственная страна.

Он служил в армии, поэтому они должны знать, он там был или нет? Если был – должны его защищать, если нет – также,

– отмечает адвокат, имея в виду атаку на трубопроводы.

В своем письме Кузнецов пишет, что понимает: правительство "сейчас имеет более важные дела – искать путь к завершению войны". Он заканчивает письмо патриотично: "Я очень люблю Украину и рад иметь честь быть офицером ее Вооруженных сил".

Что известно о роли Сергея Кузнецова в подрыве "Северных потоков"?