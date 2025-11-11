Кузнецов в письме жалуется, что в тюрьме к нему относятся будто к опасному уголовному преступнику, держат под усиленной охраной в помещении с подозреваемыми членами ИГИЛ. Все это для того, чтобы заставить украинца признаться в подрыве газопроводов "Северный поток", передает 24 Канал со ссылкой на BBC и Reuters.
Что написал Кузнецов из тюрьмы?
По словам Кузнецова, итальянцы уже два месяца цинично игнорируют тот факт, что он является вегетарианцем. "Они думают, что эти ограничения повлияют на мою позицию и заставят меня признаться. Но такие попытки тщетны", – пишет из-за решетки бывший военный.
Родные Кузнецова рассказали, что пытались передать ему специальную еду в тюрьму, но получили отказ.
По словам офицера, он также вынужден заниматься физкультурой в одиночестве под наблюдением вооруженной охраны.
Сейчас мужчина уже потерял 9 килограммов.
Адвокат Кузнецова Никола Канестрини сообщил, что его клиент страдает панкреатитом и целиакией – аутоиммунное заболевание, активируемое определенными продуктами. Также мужчина не курит, но вынужден был два с половиной месяца делить камеру с другими заключенными, которые курят круглосуточно.
Адвокат считает, что его клиента покинула собственная страна.
Он служил в армии, поэтому они должны знать, он там был или нет? Если был – должны его защищать, если нет – также,
– отмечает адвокат, имея в виду атаку на трубопроводы.
В своем письме Кузнецов пишет, что понимает: правительство "сейчас имеет более важные дела – искать путь к завершению войны". Он заканчивает письмо патриотично: "Я очень люблю Украину и рад иметь честь быть офицером ее Вооруженных сил".
Что известно о роли Сергея Кузнецова в подрыве "Северных потоков"?
- Сергей Кузнецов является бывшим спецназовцем. Следствие считает, что именно он был командиром яхты "Андромеда", которую 26 сентября 2022 года использовали для подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".
- 19 августа мужчина вместе с семьей прибыл на Ривьеру-Романьола в отпуск. Там украинца арестовали.
- В суде Сергей Кузнецов отрицал причастность к взрывам на трубопроводах.
- 27 октября Апелляционный суд Болоньи повторно разрешил выдачу Сергея Кузнецова в Германию.
- Он обжаловал это решение в Верховном суде Италии. Окончательное слушание по апелляции в Италии назначено на ближайшие несколько недель.
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что встретился с Галиной Кузнецовой – женой Сергея Кузнецова. Женщина рассказала, что ее муж продолжает голодовку, он находится в критическом состоянии.
- Омбудсмен обратился с официальными письмами в международные инстанции, призывая обеспечить соблюдение прав Кузнецова.