Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" объявил голодовку в тюрьме Италии: что он требует
- 49-летний украинец Сергей Кузнецов, подозреваемый в подрыве "Северных потоков", объявил голодовку в итальянской тюрьме
- Мужчина требует уважения к своим основным правам.
В августе 2025 года в Италии задержали 49-летнего украинца Сергея Кузнецова по подозрению в организации подрыва "Северных потоков". 31 октября мужчина начал голодовку, требуя уважения его основных прав в тюрьме строгого режима.
Среди требований Кузнецова – нормальное питание, чистая окружающая среда, достойные условия содержания и равное отношение – в частности относительно свиданий с семьей и доступа к информации. Об этом рассказал адвокат украинца Николо Канестрини, передает 24 Канал со ссылкой на Agenzia Nova.
Смотрите также Заинтересована ли Европа в строительстве альтернатив "Северным потокам"
Что известно о голодовке подозреваемого в подрыве "Северных потоков"?
По словам адвоката, Кузнецову с момента ареста 22 августа не обеспечивали диету, в которой он нуждался в связи с состоянием здоровья. В результате состояние мужчины ухудшилось.
Канестрини подчеркнул, что никто не должен голодать, чтобы добиться признания основных прав. Он призвал администрацию тюрьмы и Министерство юстиции Италии срочно вмешаться и обеспечить его подзащитному условия содержания, которые соответствуют конституционным и международным нормам.
- Напомним, что Сергей Кузнецов является бывшим спецназовцем. Следствие считает, что именно он был командиром яхты "Андромеда", которую 26 сентября 2022 года использовали для подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Также установлено, что Кузнецов был на яхте не один. С ним находилась жена и еще четверо водолазов-подрывников.
- 19 августа мужчина вместе с женой и двумя детьми прибыл на Ривьеру-Романьола в отпуск. Семья поселилась в туристическом поселке Сан-Клементе. Именно там украинца арестовали на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом.
- Кузнецов не пытался скрыться – он использовал собственное имя и приехал на внедорожнике с украинскими номерами. Бывший спецназовец не оказал сопротивления во время задержания.
- В суде Сергей Кузнецов отрицал причастность к взрывам на трубопроводах. Он говорил, что на момент подрыва находился в Украине.
- 27 октября Апелляционный суд Болоньи повторно разрешил выдачу Сергея Кузнецова в Германию. Он обжаловал это решение в Верховном суде Италии.
Что известно о подрыве "Северных потоков"?
- 30 сентября в Польше задержали другого украинца – Владислава Журавлева. Его Германия тоже подозревает в причастности к подрыву на газопроводе "Северный поток". Следствие утверждает, что тот был инструктором по дайвингу и якобы разместил взрывчатку на подводном трубопроводе.
- Варшавский окружной суд отказался выдать Журавлева Германии. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна не заинтересована в преследовании лиц, которые борются с Россией.
- Трубопровод "Северный поток-1" проходит через Балтийское море из России в Германию. Его запустили в 2011 – 2012 годах, и он мог транспортировать более 55 миллиардов кубометров газа в год. Параллельный газопровод "Северный поток-2" должны были использовать для транспортировки такого же количества газа, но его так и не запустили из-за начала российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
- В ночь с 26 на 27 сентября 2022 года в шведской экономической зоне Балтийского моря прогремели взрывы на обоих трубопроводах. Повреждения оказались серьезные. В результате диверсии был разрушен один из главных маршрутов поставок российского газа в Европу.