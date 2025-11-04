Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" объявил голодовку в тюрьме Италии: что он требует

В августе 2025 года в Италии задержали 49-летнего украинца Сергея Кузнецова по подозрению в организации подрыва "Северных потоков". 31 октября мужчина начал голодовку, требуя уважения его основных прав в тюрьме строгого режима.

Среди требований Кузнецова – нормальное питание, чистая окружающая среда, достойные условия содержания и равное отношение – в частности относительно свиданий с семьей и доступа к информации. Об этом рассказал адвокат украинца Николо Канестрини, передает 24 Канал со ссылкой на Agenzia Nova.

Смотрите также Заинтересована ли Европа в строительстве альтернатив "Северным потокам"

Что известно о голодовке подозреваемого в подрыве "Северных потоков"?

По словам адвоката, Кузнецову с момента ареста 22 августа не обеспечивали диету, в которой он нуждался в связи с состоянием здоровья. В результате состояние мужчины ухудшилось.

Канестрини подчеркнул, что никто не должен голодать, чтобы добиться признания основных прав. Он призвал администрацию тюрьмы и Министерство юстиции Италии срочно вмешаться и обеспечить его подзащитному условия содержания, которые соответствуют конституционным и международным нормам.

Напомним, что Сергей Кузнецов является бывшим спецназовцем. Следствие считает, что именно он был командиром яхты "Андромеда", которую 26 сентября 2022 года использовали для подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Также установлено, что Кузнецов был на яхте не один. С ним находилась жена и еще четверо водолазов-подрывников.

19 августа мужчина вместе с женой и двумя детьми прибыл на Ривьеру-Романьола в отпуск. Семья поселилась в туристическом поселке Сан-Клементе. Именно там украинца арестовали на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом.

Кузнецов не пытался скрыться – он использовал собственное имя и приехал на внедорожнике с украинскими номерами. Бывший спецназовец не оказал сопротивления во время задержания.

В суде Сергей Кузнецов отрицал причастность к взрывам на трубопроводах. Он говорил, что на момент подрыва находился в Украине.

27 октября Апелляционный суд Болоньи повторно разрешил выдачу Сергея Кузнецова в Германию. Он обжаловал это решение в Верховном суде Италии.

Что известно о подрыве "Северных потоков"?