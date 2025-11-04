Підозрюваний у підриві "Північних потоків" оголосив голодування у тюрмі Італії: що він вимагає

У серпні 2025 року в Італії затримали 49-річного українця Сергія Кузнєцова за підозрою в організації підриву "Північних потоків". 31 жовтня чоловік розпочав голодування, вимагаючи поваги до його основних прав у в'язниці суворого режиму.

Серед вимог Кузнєцова – нормальне харчування, чисте довкілля, гідні умови утримання та рівне ставлення – зокрема щодо побачень із родиною й доступу до інформації. Про це розповів адвокат українця Ніколо Канестріні, передає 24 Канал із посиланням на Agenzia Nova.

Що відомо про голодування підозрюваного у підриві "Північних потоків"?

За словами адвоката, Кузнєцову з моменту арешту 22 серпня не забезпечували дієту, якої він потребував у зв'язку зі станом здоров'я. Унаслідок цього стан чоловіка погіршився.

Канестріні наголосив, що ніхто не повинен голодувати, аби домогтися визнання основних прав. Він закликав адміністрацію в'язниці та Міністерство юстиції Італії терміново втрутитися й забезпечити його підзахисному умови утримання, які відповідають конституційним і міжнародним нормам.

Нагадаємо, що Сергій Кузнєцов є колишнім спецпризначенцем. Слідство вважає, що саме він був командиром яхти "Андромеда", яку 26 вересня 2022 року використали для підриву газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2". Також встановлено, що Кузнєцов був на яхті не один. Із ним перебувала жінка та ще четверо водолазів-підривників.

19 серпня чоловік разом із дружиною та двома дітьми прибув на Рів'єру-Романьйола у відпустку. Родина оселилася у туристичному селищі Сан-Клементе. Саме там українця заарештували на підставі європейського ордера на арешт, виданого німецьким судом.

Кузнєцов не намагався сховатися – він використовував власне ім'я та приїхав на позашляховику з українськими номерами. Колишній спецпризначенець не чинив опору під час затримання.

У суді Сергій Кузнєцов заперечив причетність до вибухів на трубопроводах. Він казав, що на момент підриву перебував в Україні.

27 жовтня Апеляційний суд Болоньї повторно дозволив видачу Сергія Кузнєцова до Німеччини. Він оскаржив це рішення у Верховному суді Італії.

Що відомо про підрив "Північних потоків"?