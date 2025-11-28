В Германии суд взял под стражу украинца, которого подозревают в подрыве "Северных потоков"

Немецкий суд 28 ноября взял под стражу гражданина Украины Сергея Кузнецова. Его подозревают в подрыве газопроводов "Северные потоки" в 2022 году.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Федеральную прокуратуру Германии

Что известно о решении немецкого суда в отношении Сергея Кузнецова?

В Федеральной прокуратуре Германии сообщили, что следственный судья Федерального суда выполнил 28 ноября 2025 года ордер на арест против гражданина Украины Сергея К.

Этот ордер был выдан в связи с подозрением мужчины в подрыве газопровода "Северный поток".

Стоит отметить, что немецкий суд поместил под стражу украинского гражданина почти сразу после его экстрадиции из Италии. До этого Сергей Кузнецов находился в итальянской тюрьме.

Что известно о задержании и судебном деле Кузнецова?