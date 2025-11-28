У Німеччині суд узяв під варту українця, якого підозрюють у підриві "Північних потоків"
- Німецький суд взяв під варту українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві "Північних потоків".
- Ордер на арешт був виконаний 28 листопада 2025 року.
Німецький суд 28 листопада взяв під варту громадянина України Сергія Кузнєцова. Його підозрюють у підриві газогонів "Північні потоки" у 2022 році.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Федеральну прокуратуру Німеччини
Що відомо про рішення німецького суду стосовно Сергія Кузнєцова?
У Федеральній прокуратурі Німеччини повідомили, що слідчий суддя Федерального суду виконав 28 листопада 2025 року ордер на арешт проти громадянина України Сергія К.
Цей ордер було видано у зв'язку з підозрою чоловіка у підриві газопроводу "Північний потік".
Варто зазначити, що німецький суд помістив під варту українського громадянина майже відразу після його екстрадиції з Італії. До цього Сергій Кузнєцов перебував в італійській в'язниці.
Що відомо про затримання та судову справу Кузнєцова?
Сергія Кузнєцова затримали в Італії наприкінці серпня 2025 року за європейським ордером. Його підозрюють у тому, що він нібито виконував координаційну роль на борту яхти "Андромеда" та був її командиром, яку пов’язують із підривом трубопроводів "Північного потоку".
Під час судового засідання українець повністю відкинув звинувачення і заявив, що на момент вибухів перебував в Україні. 6 листопада стало відомо, що 49-річний Кузнєцов оголосив голодування в італійській в’язниці та вимагав забезпечити базові права: належне харчування, чисті умови, гідне утримання та рівне ставлення, включно з побаченнями з родиною та доступом до інформації.
Цікаво, що Кузнєцов не єдиний фігурант цієї справи. У Польщі вже розглядали справу Володимира Журавльова, якого підозрювали у закладанні вибухівки на газопроводах у Балтійському морі у 2022 році.
Журавльов звинувачення також відкинувд і стверджує, що дізнався про інцидент з новин. Зрештою польський суд звільнив його з-під варти та відмовив у екстрадиції до Німеччини.