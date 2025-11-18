Укр Рус
24 Канал Главные новости Двое украинцев, связанных с Россией, ответственны за подрыв на железной дороге, – Туск
18 ноября, 15:05
2

Двое украинцев, связанных с Россией, ответственны за подрыв на железной дороге, – Туск

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Двое украинцев, связанных с российскими спецслужбами, причастны к подрыву железнодорожного пути на маршруте Варшава – Люблин.
  • Подозреваемые прибыли в Польшу из Беларуси и бежали из страны после акта саботажа.

К повреждению железнодорожного пути на маршруте Варшава – Люблин причастны двое украинцев. Они связаны с российскими спецслужбами.

Такое сообщил во время выступления в Сейме председатель Совета министров Польши Дональд Туск. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

Смотрите также В Польше заявили, что за подрывом железной дороги стоит российская разведка

Кто взорвал железную дорогу в Польше?

Премьер Дональд Туск сообщил 18 ноября, что двое украинцев причастны к диверсиям на польской железной дороге. По его словам, злоумышленники работали в интересах России.

Установленные лица – это двое граждан Украины, которые уже длительное время сотрудничали и действовали в интересах российских спецслужб, 
– сказал Туск.

Польский премьер уточнил, что подозреваемые прибыли в Польшу из Беларуси. После акта саботажа оба фигуранта сбежали из Польши.

Сейчас имена мужчин не разглашаются. Отмечается, что один из подозреваемых ранее якобы был осужден за диверсии в Украине.

Что известно о подрыве?

  • 17 ноября стало известно, что на железной дороге Варшава – Люблин в Польше неизвестные заложили взрывчатку, повредившую колею. Также инцидент повлек задержку поезда Киев – Варшава. 

  • Премьер Польши Туск заявил, что взрыв на пути был умышленным подрывом. Кстати, по этому маршруту поступает гуманитарная помощь в Украину. 

  • Ранее уже предполагали, что к диверсиям причастны российские спецслужбы.