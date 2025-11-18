Двоє українців, пов'язаних із Росією, відповідальні за підрив залізниці, – Туск

До пошкодження залізничної колії на маршруті Варшава – Люблін причетні двоє українців. Вони пов'язані з російськими спецслужбами.

Таке повідомив під час виступу в Сеймі голова Ради міністрів Польщі Дональд Туск. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на RMF24.

Хто підірвав залізницю в Польщі?

Прем'єр Дональд Туск повідомив 18 листопада, що двоє українців причетні до диверсій на польській залізниці. За його словами, зловмисники працювали в інтересах Росії.

Встановлені особи – це двоє громадян України, які вже тривалий час співпрацювали й діяли в інтересах російських спецслужб,

– сказав Туск.

Польський прем'єр уточнив, що підозрювані прибули до Польщі з Білорусі. Після акту саботажу обидва фігуранти втекли з країни.

Наразі імена чоловіків не розголошуються. Зазначається, що один із підозрюваних раніше нібито був засуджений за диверсії в Україні.

Що відомо про підрив?