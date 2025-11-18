Двоє українців, пов'язаних із Росією, відповідальні за підрив залізниці, – Туск
- Двоє українців, пов'язані з російськими спецслужбами, причетні до підриву залізничної колії на маршруті Варшава – Люблін.
- Підозрювані прибули до Польщі з Білорусі та втекли з країни після акту саботажу.
До пошкодження залізничної колії на маршруті Варшава – Люблін причетні двоє українців. Вони пов'язані з російськими спецслужбами.
Таке повідомив під час виступу в Сеймі голова Ради міністрів Польщі Дональд Туск. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на RMF24.
Дивіться також У Польщі заявили, що за підривом залізниці стоїть російська розвідка
Хто підірвав залізницю в Польщі?
Прем'єр Дональд Туск повідомив 18 листопада, що двоє українців причетні до диверсій на польській залізниці. За його словами, зловмисники працювали в інтересах Росії.
Встановлені особи – це двоє громадян України, які вже тривалий час співпрацювали й діяли в інтересах російських спецслужб,
– сказав Туск.
Польський прем'єр уточнив, що підозрювані прибули до Польщі з Білорусі. Після акту саботажу обидва фігуранти втекли з країни.
Наразі імена чоловіків не розголошуються. Зазначається, що один із підозрюваних раніше нібито був засуджений за диверсії в Україні.
Що відомо про підрив?
17 листопада стало відомо, що на залізниці Варшава – Люблін у Польщі невідомі заклали вибухівку, яка пошкодила колію. Також інцидент спричинив затримку поїзда Київ – Варшава.
Прем'єр Польщі Туск заявив, що вибух на колії був умисним підривом. До речі, цим маршрутом надходить гуманітарна допомога в Україну.
Раніше вже припускали, що до диверсій причетні російські спецслужби.