18 листопада, 15:05
2

Двоє українців, пов'язаних із Росією, відповідальні за підрив залізниці, – Туск

Дарія Черниш
Основні тези
  • Двоє українців, пов'язані з російськими спецслужбами, причетні до підриву залізничної колії на маршруті Варшава – Люблін.
  • Підозрювані прибули до Польщі з Білорусі та втекли з країни після акту саботажу.

До пошкодження залізничної колії на маршруті Варшава – Люблін причетні двоє українців. Вони пов'язані з російськими спецслужбами.

Таке повідомив під час виступу в Сеймі голова Ради міністрів Польщі Дональд Туск. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на RMF24.

Хто підірвав залізницю в Польщі?

Прем'єр Дональд Туск повідомив 18 листопада, що двоє українців причетні до диверсій на польській залізниці. За його словами, зловмисники працювали в інтересах Росії.

Встановлені особи – це двоє громадян України, які вже тривалий час співпрацювали й діяли в інтересах російських спецслужб, 
– сказав Туск.

Польський прем'єр уточнив, що підозрювані прибули до Польщі з Білорусі. Після акту саботажу обидва фігуранти втекли з країни.

Наразі імена чоловіків не розголошуються. Зазначається, що один із підозрюваних раніше нібито був засуджений за диверсії в Україні.

Що відомо про підрив?

  • 17 листопада стало відомо, що на залізниці Варшава – Люблін у Польщі невідомі заклали вибухівку, яка пошкодила колію. Також інцидент спричинив затримку поїзда Київ – Варшава.

  • Прем'єр Польщі Туск заявив, що вибух на колії був умисним підривом. До речі, цим маршрутом надходить гуманітарна допомога в Україну.

  • Раніше вже припускали, що до диверсій причетні російські спецслужби.