Половина пути – пройдена: СМИ рассказали, сколько в Черном море осталось субмарин "Варшавянка"

Подводный дрон Sub Sea Baby во время совместной операции СБУ и ВМС Украины успешно поразил и вывел из строя подводную лодку класса "Варшавянка" в бухте Новороссийска. Для оккупантов это будет иметь негативные последствия, ведь это потеря еще одного носителя ракет типа "Калибр", которые они запускают по нашей стране.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Defense Express.

К теме Более 1100 оккупантов, подводная лодка, десятки артсистем: потери врага на 16 декабря

Сколько подводных лодок "Варшавянка" осталось у России в Черном море?

Журналисты отметили, что на видео, которое опубликовала СБУ в сети, хорошо видно сам взрыв в районе хвостовой части субмарины, которая расположена под водой. Вследствие этого, как пишут СМИ, должны быть повреждены винты, вал, рулевые механизмы подводной лодки и ряд других узлов и агрегатов.

"Также за кадром вообще остается, как именно украинский подводный дрон смог зайти не просто в бухту Новороссийска, но и непосредственно мимо боновых и других заграждений на входе в саму военно-морскую базу. При этом обычно такие объекты защищены и от подводных угроз сетками. А о существовании в Украине подводных дронов в России знали", – говорится в материале.

В то же время журналисты отметили, что успешное поражение подводной лодки 636.3 "Варшавянка" в Новороссийске означает один важный момент.

Сейчас в России не в боеспособном состоянии 50% всех этих субмарин от количества, которое было на момент вторжения. Потому что по состоянию на 24 февраля 2022 года в Черном море находились Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино",

– подчеркнули в Defense Express.

Кроме того, журналисты напомнили, что подводная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону" была поражена дважды: в ночь на 13 сентября 2023 года крылатой ракетой, а второй раз – в ночь на 2 августа 2024 года, после чего, как было указано в сводке, эта подводная лодка "затонула на месте".

"Какая именно из трех имеющихся до недавнего времени у России в Черном море подводных лодок 636.3 "Варшавянка" была поражена подводным дроном Sub Sea Baby, пока неизвестно. Но в целом это означает, что у врага их осталось в боеспособном состоянии до двух единиц", – говорится в материале.

Также поражение субмарины "Варшавянка" означает, что у врага "минус" один носитель крылатых ракет "Калибр".

Журналисты отметили, что в строю в Черноморском флоте России формально находится еще подводная лодка проекта "Палтус" Б-871 "Алроса". Но, по имеющейся информации, эта субмарина не является носителем крылатых ракет "Калибр" и вообще возможность ее использования в войне против Украины под вопросом.

Обратите внимание! Редакция сайта 24 Канала собирает на бус VW T5 для 160 отдельной механизированной бригады. Подразделения бригады ведут боевые действия на тяжелых Покровском и Сумском направлениях. Ребятам очень нужны надежные машины. Мы пообещали помочь. Среди всех, кто задонатит 200 гривен и более, разыграем новый iPhone 16 256GB.

Какая в России сейчас ситуация со строительством подводных лодок?

Спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального марафона рассказал, что строительство подводных лодок в России занимает точно не один год. В то же время, по словам капитана, враг это направление кораблестроения не оставил и активно поддерживает его.

Построены они (подводные лодки – 24 Канал), как правило, в Санкт-Петербурге. Кстати, там сейчас находятся 2 единицы такие же, этого проекта 636.3 ("Варшавянка" – 24 Канал) из состава Черноморского флота, которые не смогли вернуться в акваторию Черного моря с начала полномасштабного вторжения из-за закрытого Босфора,

– отметил Плетенчук.

Спикер ВМС также подчеркнул, что у оккупантов оставалось соответственно 4 единицы субмарин типа "Варшавянка". Одна из них "Ростов-на-Дону", это была первая подводная лодка, которая не только Россия, а вообще любая страна в бою потеряла после Второй мировой.

А теперь враг потерял вторую подводную лодку, установив новый антирекорд.

"Соответственно, остается еще 2 такие подводные лодки и 1 подводная лодка, которая не является носителем крылатых ракет. В общем их (субмарин – 24 Канал) когда-то в Черном море у россиян было 6 единиц", – резюмировал Дмитрий Плетенчук.

Кстати, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан объяснил в эфире 24 Канала, что Украина поражением российской субмарины выполнила то, что не удавалось даже мощному турецкому флоту. А потеря подводных лодок для России является болезненной.

Что известно о поражении подводной лодки проекта "Варшавянка"?