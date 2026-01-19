На войне погиб защитник из Черкасской области Андрей Осьмачко
- В Чернобаевской громаде Черкасской области 19 января объявлено днем траура из-за гибели воина Андрея Осьмачко.
- Андрей Осьмачко служил в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде с 2016 года и погиб в боях в Донецкой области после получения тяжелых ранений.
В Чернобаевской общине Черкасской области 19 января объявили днем траура из-за смерти украинского воина Андрея Осьмачка. Он погиб в боях в Донецкой области.
Что известно о погибшем Андрее Осьмачко?
Отмечается, что Андрей Осьмачко стал в ряды Вооруженных сил Украины еще в 2016 году. Более десяти лет он служил в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, участвуя в боях на самых сложных участках фронта, в частности в районах Лимана и Попасной.
В 2023 году военный получил тяжелую контузию и ранения вблизи Марьинки Донецкой области. Полученные повреждения серьезно повлияли на состояние его здоровья и имели фатальные последствия.
Прощание с защитником состоится 19 января в Чернобае. В связи с этим во всех населенных пунктах Чернобаевской громады в этот день объявлен траур.
