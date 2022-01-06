Погиб работник канала: авто журналистов попало под обстрел в Казахстане

В ходе протестов в Казахстане автомобиль съемочной группы телеканала "Алматы" попал под обстрел. В результате смертельно пострадал один из работников канала.

От пули на месте погиб водитель телеканала. Ранения также получили и другие пассажиры.

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Канал должен был снимать обращение регионального чиновника

Журналист был госпитализирован, а оператор обошелся без травм. Согласно информации анонимного источника, съемочная группа телеканала направлялась к акиму – главе местного органа.

Они должны были снять видеообращение Бакитжана Сагинтаева к местным касательно "очистки" региона. Работники телеканала попали под обстрел сразу возле резиденции президента Казахстана. Она была возле здания акимата.

Акимат – региональный орган исполнительной власти в Казахстане. Также районная госадминистрация в Казахстане и Кыргызстане.

Несмотря на обстрелы, местное Министерство внутренних дел и различные казахстанские СМИ уверяют, что ситуация вблизи резиденции Касым-Жомарта Токаева крайне стабильна.

Протесты в Казахстане: главное

В Казахстане протесты продолжаются с 3 января 2022 года. Сначала причинами были цены на газ. Позже требования митингующих стали политическими.

Самые большие обострения с погибшими пришлись на 5 января. В тот день президент Касым-Жомарт Токаев обратился к Беларуси, Армении, Таджикистану, Кыргызстану, России. Он попросил эти страны ввести войска.

Посольство Украины в Казахстане обратилось к украинцам с призывом отложить поездку в Казахстан. Находящихся в стране граждан Украины просят воздержаться от посещений мест массового скопления.

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