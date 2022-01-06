Загинув працівник каналу: авто журналістів потрапило під обстріл у Казахстані

Під час протестів у Казахстані автомобіль знімальної групи телеканалу "Алмати" потрапив під обстріл. Унаслідок цього смертельно постраждав один із працівників каналу.

Від кулі на місці загинув водій телеканалу. Поранення також отримали й інші пасажири.

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Канал мав знімати звернення регіонального чиновника

Журналіста госпіталізували, а оператор обійшовся без травм. Згідно з інформацією анонімного джерела, знімальна група телеканалу прямувала до акима – голови місцевого органу.

Вони мали зняти відеозвернення Бакитжана Сагінтаєва до місцевих щодо "очищення" регіону. Працівники телеканалу потрапили під обстріл одразу біля резиденції президента Казахстану. Вона була біля будівлі акімата.

Акімат – регіональний орган виконавчої влади у Казахстані. Також є районною держадміністрацією у Казахстані та Киргизстані.

Попри обстріли, місцеве Міністерство внутрішніх справ та різноманітні казахстанські ЗМІ запевняють, що ситуація поблизу резиденції Касим-Жомарта Токаєва є вкрай стабільною.

Протести у Казахстані: головне

У Казахстані протести тривають від 3 січня 2022 року. Спершу причинами були ціни на газ. Пізніше вимоги мітингувальників стали політичними.

Найбільші загострення із загиблими припали на 5 січня. Того дня президент Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Білорусі, Вірменії, Таджикистану, Киргизстану, Росії. Він попросив ці країни ввести війська.

Посольство України у Казахстані звернулося до українців із закликом відкласти поїздку до Казахстану. Громадян України, які перебувають у країні, просять утриматись від відвідань місць масового скупчення.

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