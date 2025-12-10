Укр Рус
24 Канал Новости Украины В Украине будет дождливо, а в некоторых регионах с мокрым снегом: прогноз погоды на 11 декабря
10 декабря, 14:54
3

В Украине будет дождливо, а в некоторых регионах с мокрым снегом: прогноз погоды на 11 декабря

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • На 11 декабря в Украине прогнозируется небольшой дождь, а на северо-востоке - мокрый снег, с возможным туманом ночью и утром.
  • Температура ночью составит 1 – 6 градусов тепла, днем 4 – 9 градусов тепла, с ветром 5 – 10 метров за секунду западного и юго-западного направления.

В четверг, 11 декабря, во многих регионах может быть небольшой дождь, а на северо-востоке страны с мокрым снегом. Также в большинстве регионов ожидается туман.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Смотрите также Еще теплее, чем ожидалось: метеоролог удивила прогнозом погоды на эту зиму в Украине

Какой будет погода 11 декабря?

По данным синоптиков, в Украине погоду будет предопределять атмосферный фронт, который поступит из Западной Европы.

Ночью на северо-западе страны, днем в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях небольшой дождь, на северо-востоке страны с мокрым снегом; на остальной территории без осадков,
– пишут в Укргидрометцентре.

Кроме того, давление будет падать, влажность воздуха будет оставаться высокой, что в большинстве областей ночью и утром будет способствовать образованию туманов. Поэтому, стоит быть осторожными на дороге.

Ветер западный, юго-западный, и будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду. По температурному режиму ночью 1 – 6 градусов тепла, в дневные часы 4 – 9 градусов тепла; несколько прохладнее на востоке и северо-востоке страны, там в течение суток 0...+5 градусов.

Какой будет температура в украинских городах?

  • Киев +7...+9;

  • Ужгород +6...+8;

  • Львов +6...+8;

  • Ивано-Франковск +6...+8;

  • Тернополь +6...+8;

  • Черновцы +6...+8;

  • Хмельницкий +6...+8;

  • Луцк +6...+8;

  • Ровно +6...+8;

  • Житомир +6...+8;

  • Винница +6...+8;

  • Одесса +7...+9;

  • Николаев +7...+9;

  • Херсон +7...+9;

  • Симферополь +6...+8;

  • Кропивницкий +6...+8;

  • Черкассы +6...+8;

  • Чернигов +4...+6;

  • Сумы +2...+4;

  • Полтава +2...+4;

  • Днепр +6...+8;

  • Запорожье +7...+9;

  • Донецк +3...+5;

  • Луганск +2...+4;

  • Харьков +2...+4.

Прогноз погоды на 11 декабря / Фото Укргидрометцентра

Что сообщали о погоде ранее?

  • Напомним, что 10 декабря во многих городах Украины, в частности в Полтаве, Запорожье, Днепре и Харькове, выпал снег. Там возникли сказочные зимние пейзажи.

  • Снег шел и в Днепре ночью и утром 10 декабря. На видео, которые распространяли пользователи в сети, видно, что снежный покров начал понемногу таять, ведь температура в городе повысилась, поэтому лучше надевать на улицу водонепроницаемую обувь.

  • К слову, представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала 24 Каналу, что в этом году сильные морозы до -30 градусов в Украине маловероятны, но возможны периоды стока холодных воздушных масс.