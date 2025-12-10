Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Смотрите также Еще теплее, чем ожидалось: метеоролог удивила прогнозом погоды на эту зиму в Украине

Какой будет погода 11 декабря?

По данным синоптиков, в Украине погоду будет предопределять атмосферный фронт, который поступит из Западной Европы.

Ночью на северо-западе страны, днем в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях небольшой дождь, на северо-востоке страны с мокрым снегом; на остальной территории без осадков,

– пишут в Укргидрометцентре.

Кроме того, давление будет падать, влажность воздуха будет оставаться высокой, что в большинстве областей ночью и утром будет способствовать образованию туманов. Поэтому, стоит быть осторожными на дороге.

Ветер западный, юго-западный, и будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду. По температурному режиму ночью 1 – 6 градусов тепла, в дневные часы 4 – 9 градусов тепла; несколько прохладнее на востоке и северо-востоке страны, там в течение суток 0...+5 градусов.

Какой будет температура в украинских городах?

Киев +7...+9;

Ужгород +6...+8;

Львов +6...+8;

Ивано-Франковск +6...+8;

Тернополь +6...+8;

Черновцы +6...+8;

Хмельницкий +6...+8;

Луцк +6...+8;

Ровно +6...+8;

Житомир +6...+8;

Винница +6...+8;

Одесса +7...+9;

Николаев +7...+9;

Херсон +7...+9;

Симферополь +6...+8;

Кропивницкий +6...+8;

Черкассы +6...+8;

Чернигов +4...+6;

Сумы +2...+4;

Полтава +2...+4;

Днепр +6...+8;

Запорожье +7...+9;

Донецк +3...+5;

Луганск +2...+4;

Харьков +2...+4.

Прогноз погоды на 11 декабря / Фото Укргидрометцентра

Что сообщали о погоде ранее?