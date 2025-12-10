Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Какой будет погода 11 декабря?
По данным синоптиков, в Украине погоду будет предопределять атмосферный фронт, который поступит из Западной Европы.
Ночью на северо-западе страны, днем в северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях небольшой дождь, на северо-востоке страны с мокрым снегом; на остальной территории без осадков,
– пишут в Укргидрометцентре.
Кроме того, давление будет падать, влажность воздуха будет оставаться высокой, что в большинстве областей ночью и утром будет способствовать образованию туманов. Поэтому, стоит быть осторожными на дороге.
Ветер западный, юго-западный, и будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду. По температурному режиму ночью 1 – 6 градусов тепла, в дневные часы 4 – 9 градусов тепла; несколько прохладнее на востоке и северо-востоке страны, там в течение суток 0...+5 градусов.
Какой будет температура в украинских городах?
Киев +7...+9;
Ужгород +6...+8;
Львов +6...+8;
Ивано-Франковск +6...+8;
Тернополь +6...+8;
Черновцы +6...+8;
Хмельницкий +6...+8;
Луцк +6...+8;
Ровно +6...+8;
Житомир +6...+8;
Винница +6...+8;
Одесса +7...+9;
Николаев +7...+9;
Херсон +7...+9;
Симферополь +6...+8;
Кропивницкий +6...+8;
Черкассы +6...+8;
Чернигов +4...+6;
Сумы +2...+4;
Полтава +2...+4;
Днепр +6...+8;
Запорожье +7...+9;
Донецк +3...+5;
Луганск +2...+4;
Харьков +2...+4.
Прогноз погоды на 11 декабря / Фото Укргидрометцентра
Что сообщали о погоде ранее?
Напомним, что 10 декабря во многих городах Украины, в частности в Полтаве, Запорожье, Днепре и Харькове, выпал снег. Там возникли сказочные зимние пейзажи.
Снег шел и в Днепре ночью и утром 10 декабря. На видео, которые распространяли пользователи в сети, видно, что снежный покров начал понемногу таять, ведь температура в городе повысилась, поэтому лучше надевать на улицу водонепроницаемую обувь.
К слову, представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала 24 Каналу, что в этом году сильные морозы до -30 градусов в Украине маловероятны, но возможны периоды стока холодных воздушных масс.