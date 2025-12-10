В Україні дощитиме, а в деяких регіонах з мокрим снігом: прогноз погоди на 11 грудня

У четвер, 11 грудня, у багатьох регіонах може бути невеликий дощ, а на північному сході країни з мокрим снігом. Також у більшості регіонів очікується туман.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Якою буде погода 11 грудня?

За даними синоптиків, в Україні погоду зумовлюватиме атмосферний фронт, який надійде із Західної Європи.

Вночі на північному заході країни, вдень у північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях невеликий дощ, на північному сході країни з мокрим снігом; на решті території без опадів,

– пишуть в Укргідрометцентрі.

Крім того, тиск падатиме, вологість повітря залишатиметься високою, що в більшості областей вночі та вранці сприятиме утворенню туманів. Тож, варто бути обережними на дорозі.

Вітер західний, південно-західний, і рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Щодо температурного режиму вночі 1 – 6 градусів тепла, в денні години 4 – 9 градусів тепла; дещо прохолодніше на сході та північному сході країни, там протягом доби 0…+5 градусів.

Якою буде температура в українських містах?

Київ +7...+9;

Ужгород +6...+8;

Львів +6...+8;

Івано-Франківськ +6...+8;

Тернопіль +6...+8;

Чернівці +6...+8;

Хмельницький +6...+8;

Луцьк +6...+8;

Рівне +6...+8;

Житомир +6...+8;

Вінниця +6...+8;

Одеса +7...+9;

Миколаїв +7...+9;

Херсон +7...+9;

Сімферополь +6...+8;

Кропивницький +6...+8;

Черкаси +6...+8;

Чернігів +4...+6;

Суми +2...+4;

Полтава +2...+4;

Дніпро +6...+8;

Запоріжжя +7...+9;

Донецьк +3...+5;

Луганськ +2...+4;

Харків +2...+4.

Прогноз погоди на 11 грудня / Фото Укргідрометцентру

