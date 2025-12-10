В Україні дощитиме, а в деяких регіонах з мокрим снігом: прогноз погоди на 11 грудня
- На 11 грудня в Україні прогнозується невеликий дощ, а на північному сході - мокрий сніг, із можливим туманом вночі та вранці.
- Температура вночі становитиме 1 – 6 градусів тепла, вдень 4 – 9 градусів тепла, з вітром 5 – 10 метрів за секунду західного та південно-західного напрямку.
У четвер, 11 грудня, у багатьох регіонах може бути невеликий дощ, а на північному сході країни з мокрим снігом. Також у більшості регіонів очікується туман.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Якою буде погода 11 грудня?
За даними синоптиків, в Україні погоду зумовлюватиме атмосферний фронт, який надійде із Західної Європи.
Вночі на північному заході країни, вдень у північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях невеликий дощ, на північному сході країни з мокрим снігом; на решті території без опадів,
– пишуть в Укргідрометцентрі.
Крім того, тиск падатиме, вологість повітря залишатиметься високою, що в більшості областей вночі та вранці сприятиме утворенню туманів. Тож, варто бути обережними на дорозі.
Вітер західний, південно-західний, і рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Щодо температурного режиму вночі 1 – 6 градусів тепла, в денні години 4 – 9 градусів тепла; дещо прохолодніше на сході та північному сході країни, там протягом доби 0…+5 градусів.
Якою буде температура в українських містах?
Київ +7...+9;
Ужгород +6...+8;
Львів +6...+8;
Івано-Франківськ +6...+8;
Тернопіль +6...+8;
Чернівці +6...+8;
Хмельницький +6...+8;
Луцьк +6...+8;
Рівне +6...+8;
Житомир +6...+8;
Вінниця +6...+8;
Одеса +7...+9;
Миколаїв +7...+9;
Херсон +7...+9;
Сімферополь +6...+8;
Кропивницький +6...+8;
Черкаси +6...+8;
Чернігів +4...+6;
Суми +2...+4;
Полтава +2...+4;
Дніпро +6...+8;
Запоріжжя +7...+9;
Донецьк +3...+5;
Луганськ +2...+4;
Харків +2...+4.
Прогноз погоди на 11 грудня / Фото Укргідрометцентру
Що повідомляли про погоду раніше?
Нагадаємо, що 10 грудня в багатьох містах України, зокрема у Полтаві, Запоріжжі, Дніпрі та Харкові, випав сніг. Там виникли казкові зимові пейзажі.
Сніг ішов і в Дніпрі вночі та вранці 10 грудня. На відео, які ширили користувачі у мережі, видно, що сніговий покрив почав потрохи танути, адже температура в місті підвищилася, тому краще взувати на вулицю водонепроникне взуття.
До слова, представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповіла 24 Каналу, що цього року сильні морози до -30 градусів в Україні малоймовірні, але можливі періоди стоку холодних повітряних мас.