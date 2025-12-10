Укр Рус
В Україні дощитиме, а в деяких регіонах з мокрим снігом: прогноз погоди на 11 грудня
10 грудня, 14:54
В Україні дощитиме, а в деяких регіонах з мокрим снігом: прогноз погоди на 11 грудня

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • На 11 грудня в Україні прогнозується невеликий дощ, а на північному сході - мокрий сніг, із можливим туманом вночі та вранці.
  • Температура вночі становитиме 1 – 6 градусів тепла, вдень 4 – 9 градусів тепла, з вітром 5 – 10 метрів за секунду західного та південно-західного напрямку.

У четвер, 11 грудня, у багатьох регіонах може бути невеликий дощ, а на північному сході країни з мокрим снігом. Також у більшості регіонів очікується туман.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Якою буде погода 11 грудня?

За даними синоптиків, в Україні погоду зумовлюватиме атмосферний фронт, який надійде із Західної Європи.

Вночі на північному заході країни, вдень у північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях невеликий дощ, на північному сході країни з мокрим снігом; на решті території без опадів,
– пишуть в Укргідрометцентрі.

Крім того, тиск падатиме, вологість повітря залишатиметься високою, що в більшості областей вночі та вранці сприятиме утворенню туманів. Тож, варто бути обережними на дорозі.

Вітер західний, південно-західний, і рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Щодо температурного режиму вночі 1 – 6 градусів тепла, в денні години 4 – 9 градусів тепла; дещо прохолодніше на сході та північному сході країни, там протягом доби 0…+5 градусів.

Якою буде температура в українських містах?

  • Київ +7...+9;

  • Ужгород +6...+8;

  • Львів +6...+8;

  • Івано-Франківськ +6...+8;

  • Тернопіль +6...+8;

  • Чернівці +6...+8;

  • Хмельницький +6...+8;

  • Луцьк +6...+8;

  • Рівне +6...+8;

  • Житомир +6...+8;

  • Вінниця +6...+8;

  • Одеса +7...+9;

  • Миколаїв +7...+9;

  • Херсон +7...+9;

  • Сімферополь +6...+8;

  • Кропивницький +6...+8;

  • Черкаси +6...+8;

  • Чернігів +4...+6;

  • Суми +2...+4;

  • Полтава +2...+4;

  • Дніпро +6...+8;

  • Запоріжжя +7...+9;

  • Донецьк +3...+5;

  • Луганськ +2...+4;

  • Харків +2...+4.

Прогноз погоди на 11 грудня / Фото Укргідрометцентру

