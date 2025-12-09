Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.
Читайте також Мокрий сніг та дощ в більшості областей: погода в Україні на 9 грудня
Що відбувається з погодою в Україні?
Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, що наразі середня температура взимку в Україні прогнозується на 3 – 4 градуси вищою за норму.
Середня за зиму температура стала ще вищою, ніж давали попередні розрахунки,
– зазначила вона.
Балабух уточнила, що така аномалія насамперед спричинена надзвичайно теплим груднем, який за температурними показниками більше нагадує листопад. У західних і північних регіонах відхилення від норми можуть досягати +4 градусів і навіть більше.
Метеорологиня зазначила, що високі температури протримаються протягом перших двох декад місяця. Після цього аномалії залишатимуться додатними, однак будуть уже значно слабшими.
Варто пам'ятати, що січень зазвичай є найхолоднішим місяцем зими. За словами Віри Балабух, цього року він може виявитися на 1 – 2 градуси теплішим за кліматичну норму. Середня температура місяця коливатиметься від 1 – 2 градусів тепла на півдні до 3 градусів морозу і нижче у північних та північно-східних регіонах.
Чи варто сподіватися на сніг?
Представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповіла, що сталий сніг в Україні цієї зими є малоймовірним. За її словами, останніми роками відповідні опади є епізодичними на території нашої країни.
Попри це, все ж подекуди можливі морози, тривалістю від 3 до 7 днів та навіть більше. За словами синоптикині, якщо під час цього будуть приходити величезні фронти, то можливе утворення снігового покриву.
Загалом погода протягом першої декади грудня буде хмарною та супроводжуватиметься туманами. Її формуватиме поле підвищеного тиску, і тепла, волога, а також малорухома повітряна маса.