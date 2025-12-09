Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

Читайте також Мокрий сніг та дощ в більшості областей: погода в Україні на 9 грудня

Що відбувається з погодою в Україні?

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, що наразі середня температура взимку в Україні прогнозується на 3 – 4 градуси вищою за норму.

Середня за зиму температура стала ще вищою, ніж давали попередні розрахунки,

– зазначила вона.

Балабух уточнила, що така аномалія насамперед спричинена надзвичайно теплим груднем, який за температурними показниками більше нагадує листопад. У західних і північних регіонах відхилення від норми можуть досягати +4 градусів і навіть більше.

Метеорологиня зазначила, що високі температури протримаються протягом перших двох декад місяця. Після цього аномалії залишатимуться додатними, однак будуть уже значно слабшими.

Варто пам'ятати, що січень зазвичай є найхолоднішим місяцем зими. За словами Віри Балабух, цього року він може виявитися на 1 – 2 градуси теплішим за кліматичну норму. Середня температура місяця коливатиметься від 1 – 2 градусів тепла на півдні до 3 градусів морозу і нижче у північних та північно-східних регіонах.

Чи варто сподіватися на сніг?