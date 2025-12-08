Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 9 грудня?

У вівторок, 9 грудня, буде хмарно. На сході країни невеликий мокрий сніг та дощ, вдень в західних та північних областях помірний дощ. Водночас на решті території – без опадів.

На Закарпатті, Прикарпатті та в більшості центральних областей вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південний, на півдні країни північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, в Карпатах вдень окремі пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 0 – 5 градусів тепла. На заході та півдні країни вночі 1 – 6 градусів тепла, вдень 4 – 9 градусів.

Яка температура буде у містах?

  • Київ +2...+4;
  • Ужгород +6...+8;
  • Львів +6...+8;
  • Івано-Франківськ +6...+8;
  • Тернопіль +6...+8;
  • Чернівці +6...+8;
  • Хмельницький +3...+5;
  • Луцьк +6...+8;
  • Рівне +6...+8;
  • Житомир +2...+4;
  • Вінниця +2...+4;
  • Одеса +6...+8;
  • Миколаїв +6...+8;
  • Херсон +6...+8;
  • Сімферополь +6...+8;
  • Кропивницький +3...+5;
  • Черкаси +2...+4;
  • Чернігів +0...+2;
  • Суми -1...+1;
  • Полтава 0...+2;
  • Дніпро +2...+4;
  • Запоріжжя +5...+7;
  • Донецьк +1...+3;
  • Луганськ +0...+2;
  • Харків +0...+2.


Погода в Україні 9 грудня / Карта Укргідрометцентру

Чи вдарять сильні морози в Україні у грудні?

  • Наталія Птуха в інтервʼю 24 Каналу пояснила, що протягом грудня здебільшого середньодобові температурні показники будуть вищими від кліматичної норми. І такі синоптичні процеси будуть ще принаймні першу половину грудня.

  • Вона вказала, що дещо нижчою може бути нічна температура, проте денні показники радше за все не опускатимуться нижче 0.

  • За її словами, подекуди температура може бути близько 0, але загалом різких змін не очікується.