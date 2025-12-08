Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні 9 грудня?
У вівторок, 9 грудня, буде хмарно. На сході країни невеликий мокрий сніг та дощ, вдень в західних та північних областях помірний дощ. Водночас на решті території – без опадів.
На Закарпатті, Прикарпатті та в більшості центральних областей вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південний, на півдні країни північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, в Карпатах вдень окремі пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 0 – 5 градусів тепла. На заході та півдні країни вночі 1 – 6 градусів тепла, вдень 4 – 9 градусів.
Яка температура буде у містах?
- Київ +2...+4;
- Ужгород +6...+8;
- Львів +6...+8;
- Івано-Франківськ +6...+8;
- Тернопіль +6...+8;
- Чернівці +6...+8;
- Хмельницький +3...+5;
- Луцьк +6...+8;
- Рівне +6...+8;
- Житомир +2...+4;
- Вінниця +2...+4;
- Одеса +6...+8;
- Миколаїв +6...+8;
- Херсон +6...+8;
- Сімферополь +6...+8;
- Кропивницький +3...+5;
- Черкаси +2...+4;
- Чернігів +0...+2;
- Суми -1...+1;
- Полтава 0...+2;
- Дніпро +2...+4;
- Запоріжжя +5...+7;
- Донецьк +1...+3;
- Луганськ +0...+2;
- Харків +0...+2.
Погода в Україні 9 грудня / Карта Укргідрометцентру
Чи вдарять сильні морози в Україні у грудні?
Наталія Птуха в інтервʼю 24 Каналу пояснила, що протягом грудня здебільшого середньодобові температурні показники будуть вищими від кліматичної норми. І такі синоптичні процеси будуть ще принаймні першу половину грудня.
Вона вказала, що дещо нижчою може бути нічна температура, проте денні показники радше за все не опускатимуться нижче 0.
За її словами, подекуди температура може бути близько 0, але загалом різких змін не очікується.