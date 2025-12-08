Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 9 декабря?

Во вторник, 9 декабря, будет облачно. На востоке страны небольшой мокрый снег и дождь, днем в западных и северных областях умеренный дождь. В то же время на остальной территории – без осадков.

На Закарпатье, Прикарпатье и в большинстве центральных областей ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно южный, на юге страны северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду, в Карпатах днем отдельные порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 0 – 5 градусов тепла. На западе и юге страны ночью 1 – 6 градусов тепла, днем 4 – 9 градусов.

Какая температура будет в городах?

Киев +2...+4;

Ужгород +6...+8;

Львов +6...+8;

Ивано-Франковск +6...+8;

Тернополь +6...+8;

Черновцы +6...+8;

Хмельницкий +3...+5;

Луцк +6...+8;

Ровно +6...+8;

Житомир +2...+4;

Винница +2...+4;

Одесса +6...+8;

Николаев +6...+8;

Херсон +6...+8;

Симферополь +6...+8;

Кропивницкий +3...+5;

Черкассы +2...+4;

Чернигов +0...+2;

Сумы -1...+1;

Полтава 0...+2;

Днепр +2...+4;

Запорожье +5...+7;

Донецк +1...+3;

Луганск +0...+2;

Харьков +0...+2.



Погода в Украине 9 декабря / Карта Укргидрометцентра

