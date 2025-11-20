Не только снегом единым: синоптики предупредили о еще одной угрозе в ближайшее время
- Синоптики предупреждают о тумане во многих областях Украины.
- Такая погода ожидается 20 – 21 ноября.
В ближайшие дни украинцев предупреждают о снеге. Кроме того, во многих областях прогнозируют туман.
Объявлен І уровень опасности, желтый. Где именно и когда окажется туманной погода, рассказывает 24 Канал со ссылкой на областные гидрометцентры.
Где и когда в Украине будет туман?
Туманным утро четверга, 20 ноября, оказалось в Одесской, Черкасской области.
Кроме того, опасные метеорологические явления в виде тумана ожидают во второй половине дня в Николаеве и области. Видимость составит 100 – 500 метров. Такие погодные условия сохранятся ночью и утром 21 ноября.
В Винницкой области в этот день прогнозируют морось, дождь и также туман. Видимость – 200 – 500 метров. Аналогично будет и на Киевской области.
Без осадков, но с туманом пройдет 21 ноября на Черниговской области и Полтавской области. Видимостью будет также 200 – 500 метров.
Прикарпатье местами ночью и утром 21 ноября тоже ожидает туман, а еще умеренный дождь с мокрым снегом. Видимость будет 100 – 500 метров.
В целом в этот день туманно будет в всех западных областях.
Туман 21 ноября / Карта Укргидрометцентра
Погода в Украине: последние новости
С 21 ноября в западных областях Украины ожидаются дожди с мокрым снегом. Но об образовании устойчивого снежного покрова в ближайшее время речь не идет.
Также синоптики предупреждают о небольших, днем умеренных дождях по Украине, кроме юго-восточной части.
На днях на приграничье Львовской области зафиксировано снижение температуры. В сети показывали заснеженные пейзажи.