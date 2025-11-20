Не снігом єдиним: синоптики попередили про ще одну загрозу найближчим часом

Найближчими днями українців попереджають про сніг. Окрім того, у багатьох областях прогнозують туман.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Де саме та коли виявиться туманною погода, розповідає 24 Канал із посиланням на обласні гідрометцентри.

Де та коли в Україні буде туман?

Туманним ранок четверга, 20 листопада, виявився на Одещині, Черкащині.

Окрім того, небезпечні метеорологічні явища у вигляді туману очікують у другій половині дня у Миколаєві та області. Видимість становитиме 100 – 500 метрів. Такі погодні умови збережуться вночі та вранці 21 листопада.

У Вінницькій області цього дня прогнозують мряку, дощ і також туман. Видимість – 200 – 500 метрів. Аналогічно буде й на Київщині.

Без опадів, але з туманом мине 21 листопада на Чернігівщині та Полтавщині. Видимістю буде також 200 – 500 метрів.

Прикарпаття місцями вночі та вранці 21 листопада теж очікує туман, а ще помірний дощ з мокрим снігом. Видимість буде 100 – 500 метрів.

Загалом цього дня туманно буде у всіх західних областях.

Туман 21 листопада / Карта Укргідрометцентру

