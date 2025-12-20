По всей стране – туман, ночью кое-где морозы: погода в Украине на 21 декабря
Погода в Украине в воскресенье, 21 декабря, будет без существенных осадков, но с морозами в некоторых областях ночью. В то же время по всей стране ожидается туман.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине 21 декабря?
По данным синоптиков по всей стране 21 декабря будет облачно, в то же время существенных осадков не ожидается. Также во всех регионах прогнозируют туман, из-за чего синоптики уже объявили предупреждение.
21 декабря в Украине туман, видимость 200 – 500 метров И уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта,
– написали в Укргидрометцентре.
По всей Украине объявили І уровень опасности, желтый из-за тумана 21 декабря / Карта Укргидрометцентра
Обратите внимание! І уровень опасности, желтый объявляют по областям тогда, когда погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.
Ветер в воскресенье, по данным синоптиков, будет переменных направлений, со скоростью 3 – 8 метров в секунду.
Температура ночью и днем будет колебаться от -2 до +3 градусов в зависимости от региона. В то же время днем на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны столбики термометра могут показывать +1 – +6 градусов.
Какую температуру прогнозируют в регионах?
- Киев +1...+3;
- Ужгород +3...+5;
- Львов +2...+4;
- Ивано-Франковск 0...+2;
- Тернополь 0...+2;
- Черновцы +2...+4;
- Хмельницкий 0...+2;
- Луцк 0...+2;
- Ровно 0...+2;
- Житомир +1...+3;
- Винница 0...+2;
- Одесса +5...+7;
- Николаев +5...+7;
- Херсон +3...+5;
- Симферополь +5...+7;
- Кропивницкий 0...+2;
- Черкассы 0...+2;
- Чернигов -1...+1;
- Сумы -1...+1;
- Полтава -1...+1;
- Днепр 0...+2;
- Запорожье +1....+3;
- Донецк 0...+2;
- Луганск 0...-2;
- Харьков 0...-2.
Прогноз погоды в Украине на 21 декабря / Карта Укргидрометцентра
Какую погоду следует ожидать на Новый год и Рождество?
Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Канала сообщила, что с 24 декабря в Украине ожидается постепенное снижение температуры воздуха. По ее словам, 24 и 25 декабря ночью и днем в большинстве областей температура еще будет колебаться в пределах от -3 до +3 градусов.
В то же время в ночь на 24 декабря на востоке и северо-востоке страны возможны морозы до -10 градусов. После 25 декабря в Украине и в дальнейшем будет преобладать сухая погода без осадков под влиянием антициклона из северных широт. В ночные часы температура снизится до -4 – -10 градусов, а на Левобережье местами может достигать -13 градусов.
Синоптик отметила, что сейчас прогнозы можно делать только до 29 декабря, ведь дальнейшие расчеты могут существенно измениться. Поэтому пока точных прогнозов относительно того, какой будет погода на Новый год, нет.