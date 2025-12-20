По всей стране – туман, ночью кое-где морозы: погода в Украине на 21 декабря

Погода в Украине в воскресенье, 21 декабря, будет без существенных осадков, но с морозами в некоторых областях ночью. В то же время по всей стране ожидается туман.

Какой будет погода в Украине 21 декабря?

По данным синоптиков по всей стране 21 декабря будет облачно, в то же время существенных осадков не ожидается. Также во всех регионах прогнозируют туман, из-за чего синоптики уже объявили предупреждение.

21 декабря в Украине туман, видимость 200 – 500 метров И уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта,

– написали в Укргидрометцентре.



По всей Украине объявили І уровень опасности, желтый из-за тумана 21 декабря / Карта Укргидрометцентра

Обратите внимание! І уровень опасности, желтый объявляют по областям тогда, когда погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

Ветер в воскресенье, по данным синоптиков, будет переменных направлений, со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью и днем будет колебаться от -2 до +3 градусов в зависимости от региона. В то же время днем на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны столбики термометра могут показывать +1 – +6 градусов.

Какую температуру прогнозируют в регионах?

Киев +1...+3;

Ужгород +3...+5;

Львов +2...+4;

Ивано-Франковск 0...+2;

Тернополь 0...+2;

Черновцы +2...+4;

Хмельницкий 0...+2;

Луцк 0...+2;

Ровно 0...+2;

Житомир +1...+3;

Винница 0...+2;

Одесса +5...+7;

Николаев +5...+7;

Херсон +3...+5;

Симферополь +5...+7;

Кропивницкий 0...+2;

Черкассы 0...+2;

Чернигов -1...+1;

Сумы -1...+1;

Полтава -1...+1;

Днепр 0...+2;

Запорожье +1....+3;

Донецк 0...+2;

Луганск 0...-2;

Харьков 0...-2.



Прогноз погоды в Украине на 21 декабря / Карта Укргидрометцентра

