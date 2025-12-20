По всій країні – туман, вночі деінде морози: погода в Україні на 21 грудня
Погода в Україні у неділю, 21 грудня, буде без істотних опадів, але з морозами у деяких областях уночі. Водночас по всій країні очікується туман.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні 21 грудня?
За даними синоптиків по всій країні 21 грудня буде хмарно, водночас істотних опадів не очікується. Також в усіх регіонах прогнозують туман, через що синоптики вже оголосили попередження.
21 грудня в Україні туман, видимість 200 – 500 метрів І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту,
– написали в Укргідрометцентрі.
По всій Україні оголосили І рівень небезпечності, жовтий через туман 21 грудня / Карта Укргідрометцентру
Зверніть увагу! І рівень небезпечності, жовтий оголошують по областях тоді, коли погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.
Вітер у неділю, за даними синоптиків, буде змінних напрямків, зі швидкістю 3 – 8 метрів на секунду.
Температура вночі та вдень коливатиметься від -2 до +3 градусів залежно від регіону. Водночас вдень на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни стовпчики термометра можуть показувати +1 – +6 градусів.
Яку температуру прогнозують у регіонах?
- Київ +1…+3;
- Ужгород +3...+5;
- Львів +2...+4;
- Івано-Франківськ 0...+2;
- Тернопіль 0...+2;
- Чернівці +2...+4;
- Хмельницький 0...+2;
- Луцьк 0...+2;
- Рівне 0...+2;
- Житомир +1...+3;
- Вінниця 0...+2;
- Одеса +5...+7;
- Миколаїв +5...+7;
- Херсон +3...+5;
- Сімферополь +5...+7;
- Кропивницький 0...+2;
- Черкаси 0...+2;
- Чернігів -1…+1;
- Суми -1…+1;
- Полтава -1…+1;
- Дніпро 0...+2;
- Запоріжжя +1…+3;
- Донецьк 0…+2;
- Луганськ 0…-2;
- Харків 0…-2.
Прогноз погоди в Україні на 21 грудня / Карта Укргідрометцентру
Яку погоду слід очікувати на Новий рік та Різдво?
Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу повідомила, що з 24 грудня в Україні очікується поступове зниження температури повітря. За її словами, 24 та 25 грудня вночі й удень у більшості областей температура ще коливатиметься в межах від -3 до +3 градусів.
Водночас у ніч на 24 грудня на сході та північному сході країни можливі морози до -10 градусів. Після 25 грудня в Україні й надалі переважатиме суха погода без опадів під впливом антициклону з північних широт. У нічні години температура знизиться до -4 – -10 градусів, а на Лівобережжі місцями може сягати -13 градусів.
Синоптикиня наголосила, що наразі прогнози можна робити лише до 29 грудня, адже подальші розрахунки можуть суттєво змінитися. Тож поки що точних прогнозів щодо того, якою буде погода на Новий Рік, немає.