Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 21 грудня?

За даними синоптиків по всій країні 21 грудня буде хмарно, водночас істотних опадів не очікується. Також в усіх регіонах прогнозують туман, через що синоптики вже оголосили попередження.

21 грудня в Україні туман, видимість 200 – 500 метрів І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту,

– написали в Укргідрометцентрі.



По всій Україні оголосили І рівень небезпечності, жовтий через туман 21 грудня / Карта Укргідрометцентру

Зверніть увагу! І рівень небезпечності, жовтий оголошують по областях тоді, коли погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

Вітер у неділю, за даними синоптиків, буде змінних напрямків, зі швидкістю 3 – 8 метрів на секунду.

Температура вночі та вдень коливатиметься від -2 до +3 градусів залежно від регіону. Водночас вдень на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни стовпчики термометра можуть показувати +1 – +6 градусів.

Яку температуру прогнозують у регіонах?

Київ +1…+3;

Ужгород +3...+5;

Львів +2...+4;

Івано-Франківськ 0...+2;

Тернопіль 0...+2;

Чернівці +2...+4;

Хмельницький 0...+2;

Луцьк 0...+2;

Рівне 0...+2;

Житомир +1...+3;

Вінниця 0...+2;

Одеса +5...+7;

Миколаїв +5...+7;

Херсон +3...+5;

Сімферополь +5...+7;

Кропивницький 0...+2;

Черкаси 0...+2;

Чернігів -1…+1;

Суми -1…+1;

Полтава -1…+1;

Дніпро 0...+2;

Запоріжжя +1…+3;

Донецьк 0…+2;

Луганськ 0…-2;

Харків 0…-2.



Прогноз погоди в Україні на 21 грудня / Карта Укргідрометцентру

