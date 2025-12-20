Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

К теме Украина провалится в арктический холод: когда будет серьезное похолодание: когда будет

Какой будет погода в Украине 21 декабря?

По данным синоптиков по всей стране 21 декабря будет облачно, в то же время существенных осадков не ожидается. Также во всех регионах прогнозируют туман, из-за чего синоптики уже объявили предупреждение.

21 декабря в Украине туман, видимость 200 – 500 метров И уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта,
– написали в Укргидрометцентре.

В Украине объявили предупреждение из-за тумана 21 декабря
По всей Украине объявили І уровень опасности, желтый из-за тумана 21 декабря / Карта Укргидрометцентра

Обратите внимание! І уровень опасности, желтый объявляют по областям тогда, когда погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

Ветер в воскресенье, по данным синоптиков, будет переменных направлений, со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью и днем будет колебаться от -2 до +3 градусов в зависимости от региона. В то же время днем на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны столбики термометра могут показывать +1 – +6 градусов.

Какую температуру прогнозируют в регионах?

  • Киев +1...+3;
  • Ужгород +3...+5;
  • Львов +2...+4;
  • Ивано-Франковск 0...+2;
  • Тернополь 0...+2;
  • Черновцы +2...+4;
  • Хмельницкий 0...+2;
  • Луцк 0...+2;
  • Ровно 0...+2;
  • Житомир +1...+3;
  • Винница 0...+2;
  • Одесса +5...+7;
  • Николаев +5...+7;
  • Херсон +3...+5;
  • Симферополь +5...+7;
  • Кропивницкий 0...+2;
  • Черкассы 0...+2;
  • Чернигов -1...+1;
  • Сумы -1...+1;
  • Полтава -1...+1;
  • Днепр 0...+2;
  • Запорожье +1....+3;
  • Донецк 0...+2;
  • Луганск 0...-2;
  • Харьков 0...-2.

Погода в Украине 21 декабря
Прогноз погоды в Украине на 21 декабря / Карта Укргидрометцентра

Какую погоду следует ожидать на Новый год и Рождество?

  • Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Канала сообщила, что с 24 декабря в Украине ожидается постепенное снижение температуры воздуха. По ее словам, 24 и 25 декабря ночью и днем в большинстве областей температура еще будет колебаться в пределах от -3 до +3 градусов.

  • В то же время в ночь на 24 декабря на востоке и северо-востоке страны возможны морозы до -10 градусов. После 25 декабря в Украине и в дальнейшем будет преобладать сухая погода без осадков под влиянием антициклона из северных широт. В ночные часы температура снизится до -4 – -10 градусов, а на Левобережье местами может достигать -13 градусов.

  • Синоптик отметила, что сейчас прогнозы можно делать только до 29 декабря, ведь дальнейшие расчеты могут существенно измениться. Поэтому пока точных прогнозов относительно того, какой будет погода на Новый год, нет.