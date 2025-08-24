Укр Рус
24 августа, 14:52
Готовьте свитера – надвигается похолодание: прогноз погоды на 25 августа

Дмитрий Усик
Основные тезисы
В понедельник, 25 августа, в Украине ожидается похолодание. Температура днем будет опускаться до +15, а местами даже ниже.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 25 августа?

Как рассказали синоптики, 25 августа в Украине ожидается переменная облачность.

Ночью на Левобережье, местами в Киевской, Черкасской, Кировоградской областях, днем на Волыни и Ровенщине кратковременный дождь, на остальной территории без осадков. Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью будет опускаться до +7...+12, днем прогнозируют +15...+20. В южной части будет несколько теплее – +19...+24; в Карпатах ночью +3...+8, днем +11...+16.

Погода на 25 августа / Карта Укргидрометцентра

Какой будет температура воздуха в регионах?

  • Киев +18...+20,
  • Ужгород +18...+20,
  • Львов +17...+19,
  • Ивано-Франковск +17...+19,
  • Тернополь +17...+19,
  • Черновцы +18...+20,
  • Хмельницкий +17...+19,
  • Луцк +16...+18,
  • Ровно +16...+18,
  • Житомир +16...+18,
  • Винница +18...+20,
  • Одесса +21...+23,
  • Николаев +21...+23,
  • Херсон +21...+23,
  • Симферополь +21...+27,
  • Кропивницкий +19...+21,
  • Черкассы +18...+20,
  • Чернигов +17...+19,
  • Сумы +16...+18,
  • Полтава +17...+19,
  • Днепр +19...+21,
  • Запорожье +21...+23,
  • Донецк +19...+21,
  • Луганск +18...+20,
  • Харьков +18...+20.

В Украине в августе выпал снег

  • Похолодание, начавшееся 24 августа, принесло в Украину первые снега. Осадки выпали в Карпатах, вблизи Говерлы – на опубликованных кадрах видно, как землю припорошил мокрый снег.

  • Очевидцы говорят, что осадки были похожи на град, перешедший в мокрый снег.

  • Синоптики говорят, что снег в августе – явление редкое. Выпадению снега способствовало прохождение атмосферного фронта и существенное снижение температуры.