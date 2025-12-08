Укр Рус
8 декабря, 17:33
Мокрый снег и дождь в большинстве областей: погода в Украине на 9 декабря

Ирина Марцияш

Во вторник, 9 декабря, будет облачная погода. В ряде регионов будет небольшой мокрый снег и дождь.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 9 декабря?

Во вторник, 9 декабря, будет облачно. На востоке страны небольшой мокрый снег и дождь, днем в западных и северных областях умеренный дождь. В то же время на остальной территории – без осадков.

На Закарпатье, Прикарпатье и в большинстве центральных областей ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно южный, на юге страны северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду, в Карпатах днем отдельные порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 0 – 5 градусов тепла. На западе и юге страны ночью 1 – 6 градусов тепла, днем 4 – 9 градусов.

Какая температура будет в городах?

  • Киев +2...+4;
  • Ужгород +6...+8;
  • Львов +6...+8;
  • Ивано-Франковск +6...+8;
  • Тернополь +6...+8;
  • Черновцы +6...+8;
  • Хмельницкий +3...+5;
  • Луцк +6...+8;
  • Ровно +6...+8;
  • Житомир +2...+4;
  • Винница +2...+4;
  • Одесса +6...+8;
  • Николаев +6...+8;
  • Херсон +6...+8;
  • Симферополь +6...+8;
  • Кропивницкий +3...+5;
  • Черкассы +2...+4;
  • Чернигов +0...+2;
  • Сумы -1...+1;
  • Полтава 0...+2;
  • Днепр +2...+4;
  • Запорожье +5...+7;
  • Донецк +1...+3;
  • Луганск +0...+2;
  • Харьков +0...+2.


Погода в Украине 9 декабря / Карта Укргидрометцентра

Ударят ли сильные морозы в Украине в декабре?

  • Наталья Птуха в интервью 24 Каналу объяснила, что в течение декабря в основном среднесуточные температурные показатели будут выше климатической нормы. И такие синоптические процессы будут еще по крайней мере первую половину декабря.

  • Она указала, что несколько ниже может быть ночная температура, однако дневные показатели скорее всего не будут опускаться ниже 0.

  • По ее словам, местами температура может быть около 0, но в целом резких изменений не ожидается.