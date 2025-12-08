Мокрый снег и дождь в большинстве областей: погода в Украине на 9 декабря
Во вторник, 9 декабря, будет облачная погода. В ряде регионов будет небольшой мокрый снег и дождь.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине 9 декабря?
Во вторник, 9 декабря, будет облачно. На востоке страны небольшой мокрый снег и дождь, днем в западных и северных областях умеренный дождь. В то же время на остальной территории – без осадков.
На Закарпатье, Прикарпатье и в большинстве центральных областей ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно южный, на юге страны северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду, в Карпатах днем отдельные порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 0 – 5 градусов тепла. На западе и юге страны ночью 1 – 6 градусов тепла, днем 4 – 9 градусов.
Какая температура будет в городах?
- Киев +2...+4;
- Ужгород +6...+8;
- Львов +6...+8;
- Ивано-Франковск +6...+8;
- Тернополь +6...+8;
- Черновцы +6...+8;
- Хмельницкий +3...+5;
- Луцк +6...+8;
- Ровно +6...+8;
- Житомир +2...+4;
- Винница +2...+4;
- Одесса +6...+8;
- Николаев +6...+8;
- Херсон +6...+8;
- Симферополь +6...+8;
- Кропивницкий +3...+5;
- Черкассы +2...+4;
- Чернигов +0...+2;
- Сумы -1...+1;
- Полтава 0...+2;
- Днепр +2...+4;
- Запорожье +5...+7;
- Донецк +1...+3;
- Луганск +0...+2;
- Харьков +0...+2.
Погода в Украине 9 декабря / Карта Укргидрометцентра
Ударят ли сильные морозы в Украине в декабре?
Наталья Птуха в интервью 24 Каналу объяснила, что в течение декабря в основном среднесуточные температурные показатели будут выше климатической нормы. И такие синоптические процессы будут еще по крайней мере первую половину декабря.
Она указала, что несколько ниже может быть ночная температура, однако дневные показатели скорее всего не будут опускаться ниже 0.
По ее словам, местами температура может быть около 0, но в целом резких изменений не ожидается.