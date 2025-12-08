Мокрий сніг та дощ в більшості областей: погода в Україні на 9 грудня

У вівторок, 9 грудня, буде хмарна погода. В низці регіонів буде невеликий мокрий сніг та дощ.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Коли в Україні припиняться туман і мряка

Якою буде погода в Україні 9 грудня?

У вівторок, 9 грудня, буде хмарно. На сході країни невеликий мокрий сніг та дощ, вдень в західних та північних областях помірний дощ. Водночас на решті території – без опадів.

На Закарпатті, Прикарпатті та в більшості центральних областей вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південний, на півдні країни північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, в Карпатах вдень окремі пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 0 – 5 градусів тепла. На заході та півдні країни вночі 1 – 6 градусів тепла, вдень 4 – 9 градусів.

Яка температура буде у містах?

Київ +2...+4;

Ужгород +6...+8;

Львів +6...+8;

Івано-Франківськ +6...+8;

Тернопіль +6...+8;

Чернівці +6...+8;

Хмельницький +3...+5;

Луцьк +6...+8;

Рівне +6...+8;

Житомир +2...+4;

Вінниця +2...+4;

Одеса +6...+8;

Миколаїв +6...+8;

Херсон +6...+8;

Сімферополь +6...+8;

Кропивницький +3...+5;

Черкаси +2...+4;

Чернігів +0...+2;

Суми -1...+1;

Полтава 0...+2;

Дніпро +2...+4;

Запоріжжя +5...+7;

Донецьк +1...+3;

Луганськ +0...+2;

Харків +0...+2.



Погода в Україні 9 грудня / Карта Укргідрометцентру

Чи вдарять сильні морози в Україні у грудні?