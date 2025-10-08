Погода в Украине в четверг, 9 октября, будет неустойчивой, это будут предопределять атмосферные фронты южного циклона. В некоторых областях ожидаются сильные осадки, а также местами даже возможны грозы.

Кроме того, возможно незначительное снижение температуры, однако кардинальных перепадов не будет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода 9 октября?

По данным синоптиков, в Украине кроме крайнего запада, будут умеренные дожди, а ночью в Одесской области, днем местами в восточных, большинстве центральных, Черниговской и Сумской областях будут значительные дожди и местами грозы.

Ветер будет двигаться в северо-восточном направлении с переходом на северо-западный, скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Температура ночью будет от 8 до 13 градусов тепла, а в западных областях от 2 до 7 градусов тепла.

Днем столбики термометров будут колебаться от 11 до 16 градусов тепла. Впрочем, на юго-востоке страны будет несколько теплее. Согласно обнародованной информации, там будет от 16 до 21 градусов тепла, несмотря на дожди.

Погода в крупных городах

Киев +11...+13;

Ужгород +13...+15;

Львов +12...+14;

Ивано-Франковск +12...+14;

Тернополь +11...+13;

Черновцы +12...+14;

Хмельницкий +12...+14;

Луцк +12...+14;

Ровно +11...+13;

Житомир +12...+14;

Винница +13...+15;

Одесса +16...+18;

Николаев +17...+19;

Херсон +17...+19;

Симферополь +18...+20;

Кропивницкий +14...+16;

Черкассы +13...+15;

Чернигов +13...+15;

Сумы +12...+14;

Полтава +14...+16;

Днепр +17...+19;

Запорожье +18...+20;

Донецк +17...+19;

Луганск +16...+18;

Харьков +14...+16.



Прогноз погоды в Украине на 9 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Что прогнозируют на ближайшее время?