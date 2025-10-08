Сильні дощі та грози у частині областей: прогноз погоди на 9 жовтня
Погода в Україні у четвер, 9 жовтня, буде нестійкою, це зумовлюватимуть атмосферні фронти південного циклону. У деяких областях очікуються сильні опади, а також місцями навіть можливі грози.
Крім того, можливе незначне зниження температури, проте кардинальних перепадів не буде. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Дивіться також Киян попереджають про погіршення погоди: оголошено жовтий рівень небезпеки
Якою буде погода 9 жовтня?
За даними синоптиків, в Україні крім крайнього заходу, будуть помірні дощі, а вночі на Одещині, вдень місцями в східних, більшості центральних, Чернігівській та Сумській областях будуть значні дощі й подекуди грози.
Вітер рухатиметься у північно-східному напрямку з переходом на північно-західний, швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура вночі буде від 8 до 13 градусів тепла, а у західних областях від 2 до 7 градусів тепла.
Удень стовпчики термометрів коливатимуться від 11 до 16 градусів тепла. Утім, на південному сході країни буде дещо тепліше. Згідно з оприлюдненою інформацією, там буде від 16 до 21 градусів тепла, попри дощі.
Погода у великих містах
- Київ +11...+13;
- Ужгород +13...+15;
- Львів +12...+14;
- Івано-Франківськ +12...+14;
- Тернопіль +11...+13;
- Чернівці +12...+14;
- Хмельницький +12...+14;
- Луцьк +12...+14;
- Рівне +11...+13;
- Житомир +12...+14;
- Вінниця +13...+15;
- Одеса +16...+18;
- Миколаїв +17...+19;
- Херсон +17...+19;
- Сімферополь +18...+20;
- Кропивницький +14...+16;
- Черкаси +13...+15;
- Чернігів +13...+15;
- Суми +12...+14;
- Полтава +14...+16;
- Дніпро +17...+19;
- Запоріжжя +18...+20;
- Донецьк +17...+19;
- Луганськ +16...+18;
- Харків +14...+16.
Прогноз погоди в Україні на 9 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Що прогнозують на найближчий час?
- Раніше повідомлялося, що протягом наступних кількох днів у більшості областей продовжуватимуться дощі. Водночас істотних знижень або підвищень температури очікувати не варто. Можливі сильні шквали.
- Водночас з огляду на хмарність, про заморозки в Україні зараз не йдеться. Синоптикиня Наталія Птуха розповіла, що температура лишатиметься "в таких, досить комфортних" межах – як для цієї пори року.