Укр Рус
24 Канал Новини України Сильні дощі та грози у частині областей: прогноз погоди на 9 жовтня
8 жовтня, 16:17
2

Сильні дощі та грози у частині областей: прогноз погоди на 9 жовтня

Маргарита Волошина

Погода в Україні у четвер, 9 жовтня, буде нестійкою, це зумовлюватимуть атмосферні фронти південного циклону. У деяких областях очікуються сильні опади, а також місцями навіть можливі грози.

Крім того, можливе незначне зниження температури, проте кардинальних перепадів не буде. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Киян попереджають про погіршення погоди: оголошено жовтий рівень небезпеки 

Якою буде погода 9 жовтня?

За даними синоптиків, в Україні крім крайнього заходу, будуть помірні дощі, а вночі на Одещині, вдень місцями в східних, більшості центральних, Чернігівській та Сумській областях будуть значні дощі й подекуди грози. 

Вітер рухатиметься у північно-східному напрямку з переходом на північно-західний, швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура вночі буде від 8 до 13 градусів тепла, а у західних областях від 2 до 7 градусів тепла. 

Удень стовпчики термометрів коливатимуться від 11 до 16 градусів тепла. Утім, на південному сході країни буде дещо тепліше. Згідно з оприлюдненою інформацією, там буде від 16 до 21 градусів тепла, попри дощі.

Погода у великих містах

  • Київ +11...+13;
  • Ужгород +13...+15;
  • Львів +12...+14;
  • Івано-Франківськ +12...+14;
  • Тернопіль +11...+13;
  • Чернівці +12...+14;
  • Хмельницький +12...+14;
  • Луцьк +12...+14;
  • Рівне +11...+13;
  • Житомир +12...+14;
  • Вінниця +13...+15;
  • Одеса +16...+18;
  • Миколаїв +17...+19;
  • Херсон +17...+19;
  • Сімферополь +18...+20;
  • Кропивницький +14...+16;
  • Черкаси +13...+15;
  • Чернігів +13...+15;
  • Суми +12...+14;
  • Полтава +14...+16;
  • Дніпро +17...+19;
  • Запоріжжя +18...+20;
  • Донецьк +17...+19;
  • Луганськ +16...+18;
  • Харків +14...+16.


Прогноз погоди в Україні на 9 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Що прогнозують на найближчий час?

  • Раніше повідомлялося, що протягом наступних кількох днів у більшості областей продовжуватимуться дощі. Водночас істотних знижень або підвищень температури очікувати не варто. Можливі сильні шквали.
  • Водночас з огляду на хмарність, про заморозки в Україні зараз не йдеться. Синоптикиня Наталія Птуха розповіла, що температура лишатиметься "в таких, досить комфортних" межах – як для цієї пори року.