Погода в Україні у четвер, 9 жовтня, буде нестійкою, це зумовлюватимуть атмосферні фронти південного циклону. У деяких областях очікуються сильні опади, а також місцями навіть можливі грози.

Крім того, можливе незначне зниження температури, проте кардинальних перепадів не буде. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Якою буде погода 9 жовтня?

За даними синоптиків, в Україні крім крайнього заходу, будуть помірні дощі, а вночі на Одещині, вдень місцями в східних, більшості центральних, Чернігівській та Сумській областях будуть значні дощі й подекуди грози.

Вітер рухатиметься у північно-східному напрямку з переходом на північно-західний, швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура вночі буде від 8 до 13 градусів тепла, а у західних областях від 2 до 7 градусів тепла.

Удень стовпчики термометрів коливатимуться від 11 до 16 градусів тепла. Утім, на південному сході країни буде дещо тепліше. Згідно з оприлюдненою інформацією, там буде від 16 до 21 градусів тепла, попри дощі.

Погода у великих містах

Київ +11...+13;

Ужгород +13...+15;

Львів +12...+14;

Івано-Франківськ +12...+14;

Тернопіль +11...+13;

Чернівці +12...+14;

Хмельницький +12...+14;

Луцьк +12...+14;

Рівне +11...+13;

Житомир +12...+14;

Вінниця +13...+15;

Одеса +16...+18;

Миколаїв +17...+19;

Херсон +17...+19;

Сімферополь +18...+20;

Кропивницький +14...+16;

Черкаси +13...+15;

Чернігів +13...+15;

Суми +12...+14;

Полтава +14...+16;

Дніпро +17...+19;

Запоріжжя +18...+20;

Донецьк +17...+19;

Луганськ +16...+18;

Харків +14...+16.



Прогноз погоди в Україні на 9 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

