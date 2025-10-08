Такі умови будуть через атмосферні фронти активного південного циклону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Де будуть дощі?

Протягом середи, 8 жовтня, дощі пройдуть у північних, центральних та південних областях. Вже у четвер, 9 жовтня, опади очікуються у більшості областей, за винятком західних, там опади припинятимуться.

Уночі та вранці 8 жовтня на півдні та південному сході країни під час проходження атмосферного фронту місцями можливі сильні пориви вітру, швидкість яких сягатиме від 15 до 20 метрів за секунду.

Тиск падатиме, вологість повітря залишатиметься високою. Над нами знаходитиметься прохолодна повітряна маса, однак захмарене небо забезпечить вночі відсутність заморозків, а вдень розраховуємо на помірно теплу як для цієї пори погоду, найтеплішу на півдні та південному сході,

– зазначає Укргідрометцентр.

Прохолода зберігатиметься здебільшого у західних та північних областях, там уночі температура коливатиметься від 3 до 9 градусів тепла. На решті території синоптики прогнозують від 8 до 13 градусів тепла.

Вдень показники становитимуть від 11 до 16 градусів тепла. У південно-східній частині країни варто очікувати від 16 до 21 градусів тепла.

Яку погоду прогнозують синоптики?