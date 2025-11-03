Дожди почти по всей Украине: когда будут осадки
- В ближайшие дни в Украине ожидаются осадки.
- В большинстве областей местами прогнозируют небольшие умеренные дожди.
В ближайшие дни в части областей Украины будут идти дожди. Прогнозируется, что местами будут небольшие умеренные осадки.
Об этом в интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.
Где и когда будут дожди в Украине?
Синоптик рассказала, что в течение 4 и 5 ноября с запада будет перемещаться атмосферный фронт, который принесет для большинства областей местами небольшие умеренные дожди.
Однако с 6 ноября уже будет повышаться атмосферное давление и будет распространяться антициклональное поле на территорию Украины. Так, вторая половина недели пройдет преимущественно без осадков в большинстве регионов, только на Юге и в Крыму немножко может накрапывать дождь.
"На остальной территории будет уже даже больше прояснений", – отметила Птуха.
Обратите внимание! Полное интервью с синоптиком о прогнозах на ноябрь, в частности, будут ли морозы, – уже скоро читайте на сайте 24 Канала.
Погода на 4 ноября / Карта Укргидрометцентра
Погода на 5 ноября / Карта Укргидрометцентра
Погода в Украине на 4 ноября
По данным Укргидрометцентра, 4 ноября в Украине будет облачная погода.
Ночью в западных, северных, Винницкой, местами Черкасской и Кировоградской областях пройдут небольшие, а местами умеренные дожди.
Днем дожди будут идти всюду, кроме востока и юго-востока. На юге страны ночью и утром местами туман.