Дощі майже по всій Україні: коли будуть опади
- Найближчими днями в Україні очікуються опади.
- У більшості областей місцями прогнозують невеликі помірні дощі.
Найближчими днями в частині областей України йтимуть дощі. Прогнозується, що місцями будуть невеликі помірні опади.
Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.
Дивіться також Бабине літо у листопаді знову йде в Україну: яка погода буде цього тижня
Де і коли будуть дощі в Україні?
Синоптикиня розповіла, що протягом 4 та 5 листопада із заходу буде переміщуватись атмосферний фронт, який принесе для більшості областей місцями невеликі помірні дощі.
Однак з 6 листопада вже буде підвищуватися атмосферний тиск і поширюватиметься антициклональне поле на територію України. Так, друга половина тижня пройде переважно без опадів у більшості регіонів, тільки на Півдні і в Криму трошки може накрапати дощ.
"На решті території буде вже навіть більше прояснень", – зазначила Птуха.
Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з синоптикинею про прогнози на листопад, зокрема, чи будуть морози, – уже незабаром читайте на сайті 24 Каналу.
Погода на 4 листопада / Карта Укргідрометцентру
Погода на 5 листопада / Карта Укргідрометцентру
Дивіться також Дощі накриють частину України: в яких регіонах очікуються опади
Погода в Україні на 4 листопада
За даними Укргідрометцентру, 4 листопада в Україні буде хмарна погода.
Вночі в західних, північних, Вінницькій, місцями Черкаській та Кіровоградській областях пройдуть невеликі, а місцями помірні дощі.
Вдень дощитиме усюди, крім сходу та південного сходу. На Півдні країни вночі та вранці місцями туман.