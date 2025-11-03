Ноябрь вас удивит: какой будет погода в ближайшие дни в Украине

В первые дни ноября Украину ожидают незначительные погодные изменения. Но в то же время погода будет оставаться довольно теплой, как для этой поры.

Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Канала рассказала подробнее, какой же будет погода в первую неделю ноября, ждать ли резких изменений в виде потепления или наоборот похолодания.

Какой будет погода в ближайшие дни?

В течение 4 – 6 ноября погода в Украине у земной поверхности будет обусловлена полем повышенного атмосферного давления. В то же время на высотах погодные процессы будут противоположными. А это, как объясняет синоптик, является предпосылкой более облачной погоды.

Кроме того, 4 и 5 ноября с запада будет перемещаться атмосферный фронт. Он принесет в большинство областей небольшие умеренные дожди.

А вот с 6 ноября в Украине будет царить в большинстве регионов преимущественно сухая погода. Только в южных областях и Крыму может накрапывать небольшой дождь.

"На остальной территории будет уже даже больше прояснений", – отметила Наталья Птуха.

Она также отметила, что в ближайшие несколько суток в ночные и утренние часы будут туманы.

Какой будет температура воздуха?

В течение недели ночная температура составит +3 – +9. Немного прохладнее будет 5 – 6 ноября, в частности в западных областях, – 0 – +5.

Днем температура будет оставаться более комфортной – +8 – +13 градусов, а на Юге даже до +16.

Начиная со второй половины недели будет больше прояснений и выхолаживания, поэтому ночные минимумы могут достигать 1 – 7 градусов тепла. Днем максимум остается примерно в таких же пределах,

– отметила Птуха.

Мороз в ближайшие дни в большинстве областей не ожидается. Он возможен только на высокогорье Карпат.

