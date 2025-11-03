Ноябрь вас удивит: какой будет погода в ближайшие дни в Украине
- В первые дни ноября в Украине ожидаются незначительные погодные изменения с преимущественно теплой погодой.
- С 4 по 6 ноября ожидаются небольшие дожди в большинстве областей, а с 6 ноября преимущественно сухая погода с туманами ночью и утром.
В первые дни ноября Украину ожидают незначительные погодные изменения. Но в то же время погода будет оставаться довольно теплой, как для этой поры.
Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Канала рассказала подробнее, какой же будет погода в первую неделю ноября, ждать ли резких изменений в виде потепления или наоборот похолодания.
Смотрите также Опять дожди, сильный ветер и туман: прогноз погоды на 4 ноября
Какой будет погода в ближайшие дни?
В течение 4 – 6 ноября погода в Украине у земной поверхности будет обусловлена полем повышенного атмосферного давления. В то же время на высотах погодные процессы будут противоположными. А это, как объясняет синоптик, является предпосылкой более облачной погоды.
Кроме того, 4 и 5 ноября с запада будет перемещаться атмосферный фронт. Он принесет в большинство областей небольшие умеренные дожди.
А вот с 6 ноября в Украине будет царить в большинстве регионов преимущественно сухая погода. Только в южных областях и Крыму может накрапывать небольшой дождь.
"На остальной территории будет уже даже больше прояснений", – отметила Наталья Птуха.
Она также отметила, что в ближайшие несколько суток в ночные и утренние часы будут туманы.
Какой будет температура воздуха?
В течение недели ночная температура составит +3 – +9. Немного прохладнее будет 5 – 6 ноября, в частности в западных областях, – 0 – +5.
Днем температура будет оставаться более комфортной – +8 – +13 градусов, а на Юге даже до +16.
Начиная со второй половины недели будет больше прояснений и выхолаживания, поэтому ночные минимумы могут достигать 1 – 7 градусов тепла. Днем максимум остается примерно в таких же пределах,
– отметила Птуха.
Мороз в ближайшие дни в большинстве областей не ожидается. Он возможен только на высокогорье Карпат.
Погода в Украине: последние новости
Ранее синоптик Игорь Кибальчич отмечал, что сейчас в Украине царит бабье лето. Как следствие – аномально теплая погода местами с незначительными дождями.
В то же время с 25 ноября в Украине прогнозируют резкое похолодание. Этот период будет продолжаться как минимум до 3 декабря.
В этот же период, в конце месяца, в Украине может выпасть первый серьезный снег.