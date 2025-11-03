Листопад вас здивує: якою буде погода найближчими днями в Україні

У перші дні листопада Україну очікують незначні погодні зміни. Але водночас погода залишатиметься доволі теплою, як для цієї пори.

Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу розповіла детальніше, якою ж буде погода в перший тиждень листопада, чи чекати різких змін у вигляді потепління чи навпаки похолодання.

Якою буде погода найближчими днями?

Впродовж 4 – 6 листопада погода в Україні біля земної поверхні зумовлюватиметься полем підвищеного атмосферного тиску. Водночас на висотах погодні процеси будуть протилежними. А це, як пояснює синоптикиня, є передумовою більш хмарної погоди.

Окрім того, 4 та 5 листопада із заходу буде переміщуватися атмосферний фронт. Він принесе до більшості областей невеликі помірні дощі.

А от з 6 листопада в Україні пануватиме у більшості регіонів переважно суха погода. Лише у південних областях та Криму може накрапати невеликий дощ.

"На решті території буде вже навіть більше прояснень", – зауважила Наталія Птуха.

Вона також наголосила, що у найближчі кілька діб в нічні та ранкові години будуть тумани.

Якою буде температура повітря?

Впродовж тижня нічна температура становитиме +3 – +9. Трохи прохолодніше буде 5 – 6 листопада, зокрема у західних областях, – 0 – +5.

Вдень температура залишатиметься більш комфортною – +8 – +13 градусів, а на Півдні навіть до +16.

Починаючи з другої половини тижня буде більше прояснень і вихолодження, тому нічні мінімуми можуть сягати 1 – 7 градусів тепла. Вдень максимум залишається приблизно в таких самих межах,

– зауважила Птуха.

Мороз найближчими днями у більшості областей не очікується. Він можливий лише на високогір'ї Карпат.

